誘雇主12歲孫女拍裸照到手四處炫耀 惡狼長工重判5年半

誘雇主孫女拍裸照四處炫耀，惡狼長工遭重判五年半。（情境照）

2024/07/28 20:16

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣黃姓男子替12歲女童小娟（化名）的爺爺務農，與小娟熟識後竟慫恿她傳裸照，事後還將裸照當成戰利品般對外炫耀展示，新竹地院認為他對女童造成之心靈創傷甚鉅，法所不容，依使兒少製造、散布猥褻行為電子訊號等罪重判5年6月徒刑。

法官調查，黃男於110年間替12歲的小娟爺爺務農，因而認識小娟，事後以LINE聊天時，黃男故意慫恿小娟傳裸照，讓小娟自拍胸部、下體照片傳送給黃男。

請繼續往下閱讀...

111年3月，黃男在新竹縣小娟爺爺的山上工寮，企圖與小娟發生性行為，然而還未插入陰道就射精而未遂。

事後黃男竟然將小娟先前所傳的裸照約10張，傳送給小娟父母的朋友陳女，以及自己的2名朋友觀看，甚至到小吃店吃東西時，還拿給老闆娘看手機內的小娟裸照。

黃男辯稱，是小娟自己要傳裸照給他的，他沒有逼迫也沒有引誘，當初他是開玩笑的，沒想到小娟真的傳給他。

法官審酌黃男身為被害女童長輩，不思善盡長輩之責，嚴守人倫分際，反而為了逞己私慾，先慫恿發育中對性事懵懂的小娟傳送裸照，又與之性交，所為已是乖違倫常，之後又將小娟基於信賴所傳送的猥褻影像對外散布，對小娟造成之心靈創傷甚鉅，其行為法所不容，且事後未能和解賠償被害人，最後依使兒少製造、散布猥褻行為電子訊號罪與姦淫幼女未遂罪重判5年6月徒刑。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法