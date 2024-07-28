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台中市民單車遭竊急報警 白目賊又回現場1小時破案

警方迅速找到失竊單車發還失主。（警方提供）

警方迅速找到失竊單車發還失主。（警方提供）

2024/07/28 19:19

〔記者許國楨／台中報導〕台中市陳姓市民的單車前天遭竊，警方獲報調閱監視器，根據竊賊身形等特癥追查時，一眼就認出是轄內簡姓慣竊，正準備進一步抓人時，突然看到簡嫌竟又徒步返回案發現場附近，立即逮人，簡嫌在案發後不到1小時即就逮，怨嘆自己「超白目」，警詢後依竊盜罪嫌送辦。

台中市第二分局文正派出所警員張庭輔，當天近中午接獲陳男報案，表示停放在北區成功路上自家門口的腳踏車遭竊，張員立即調閱周邊店家及路口監視器，發現係一名男子徒步前來行竊，比對該男子身形等特徵，眼尖張員立即認出是轄內有多項竊盜前科的43歲簡姓慣竊。

張員迅速掌握竊嫌身分，在巡邏勤務中發現其身影，原來簡嫌再次徒步返回行竊地點時被一眼認出，馬上攔查抓人，簡男辯稱，當時偷單車是為了代步，但大熱天騎至中區東協廣場附近時，因「騎得太疲累」隨即棄車，鍥而不捨的張員隨後開巡邏車載簡嫌前往找尋，在其描述的地點附近找到失竊腳踏車。

經通知車主至現場確認無誤後發還，車主陳先生對員警迅速破案表示非常感謝，稱讚員警的高效率和積極態度；第二分局長周俊銘提醒民眾加強防竊措施，首先需記得上鎖，選擇有監視器或人流較多的地點停車，減少車輛被竊的機會，並記錄腳踏車的車架號碼，拍照存檔，方便失竊後報案及尋回。

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