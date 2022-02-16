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    泡40度熱水澡5小時當懲罰 無業女兒燙死母親被起訴

    台北地檢署根據法醫鑑定結果及模擬現場狀況，發現死者至少要泡5小時才會造成下肢燙傷的傷勢，今依傷害致死罪將潘女起訴。 （資料照）

    台北地檢署根據法醫鑑定結果及模擬現場狀況，發現死者至少要泡5小時才會造成下肢燙傷的傷勢，今依傷害致死罪將潘女起訴。 （資料照）

    2022/02/16 12:12

    〔記者錢利忠／台北報導〕無業的潘姓女子與曾中風的母親吵架後，竟懲罰母親泡在水溫約40度的浴缸內，沒經她的同意不能起身，因母親中風後對於溫度感應異常，最終就活活燙死在浴缸內，浸在熱水中的腰部以下部位嚴重紅腫脫皮；台北地檢署根據法醫鑑定結果及模擬現場狀況，發現死者至少要泡5小時才會造成下肢燙傷的傷勢，今依傷害致死罪將潘女起訴。

    去年6月9日，1名七旬老婦陳屍於家中浴室，檢警起初原以為是泡澡猝死案件，但後來檢方勘查現場勘驗照片，發現死者俯臥浴缸、腳朝廁所門口擺放的姿勢，質疑不像是泡澡發生意外，因此會同法醫前往案發現場，經法醫相驗後，發現死者腰部以下部位已嚴重燙傷，出現紅腫脫皮。

    家屬原以為死者是泡澡發生意外，直到死者女兒潘女接受偵訊時，不僅表情有異，且回答問題時還疑因心虛而支支吾吾，她起初指稱當時她在房內上網，並等待母親準備午餐，母親則一改過去於晚上泡澡的習慣，中午突然跑去泡澡，她在房內不知母親泡澡出意外。

    後來檢警勘查死者住處，發現潘女曾寫一堆責備母親的紙條，內容都是在怒罵母親沒依約定幫她做好事情等情緒性字眼，質疑潘女的說詞另有隱情，決定由法醫進行解剖以釐清確切死因，不料，潘女卻在解剖當日改口，指事發當天她曾與母親吵架，她一時氣不過，就懲罰母親坐在浴缸內泡熱水澡，但她仍否認有傷害母親的犯意。

    法醫解剖後認定，死者是因下半身大面積二度燙傷，才造成心因性休克離世，檢警勘查浴缸內側的水漬痕跡，以及死者皮膚脫皮黏在浴缸上的位置，判斷浴缸水位高度後，實際在現場模擬事發經過，發現出水口溫度高達60多度，熱水接觸空氣落在浴缸後，仍有40多度的高溫，經比對死者下半身的燙傷傷勢，研判至少要泡在浴缸內5小時才可能造成。

    檢方勘查法醫鑑定報告及相關證據後，認為潘女明知母親曾中風，溫感較常人異常，卻仍放熱水要求母親長時間坐在浴缸內，導致母親逃生不及被燙死，認定潘女此舉已涉嫌傷害致死，予以起訴。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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