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    首頁　>　社會

    少校軍官被控偷拍大腿「黑色陰影」 短褲妹怒批噁心

    短褲妹控告少校軍官性騷，少校軍官被判賠3萬元，喊冤辯稱誤觸拍攝。示意圖，非當事人。（資料照）

    短褲妹控告少校軍官性騷，少校軍官被判賠3萬元，喊冤辯稱誤觸拍攝。示意圖，非當事人。（資料照）

    2022/02/16 08:39

    〔記者黃良傑／高雄報導〕空軍官校畢業的林姓少校被控前年7月在餐廳用餐時，持手機朝排隊結帳的宋姓女子，由下往上拍攝2張短褲大腿照，宋女驚覺遭偷拍報警，林男否認偷拍，辯稱用手機拍攝桌上餐點欲傳給家人看，順手拿開毛豆時誤觸音量鍵導致拍照，並非蓄意偷拍，檢方認定被告未成功拍攝隱私照片，不起訴他妨害秘密，因女子覺得被性騷噁心，求償10萬，簡易法庭判賠3萬元。

    宋女當時懷疑被人偷拍，回到餐桌向男友抱怨，兩人向店員反應是否可調閱監視器，但因監視器位置未拍到林男座位區，只好協助報警，警方從林男手機相簿刪除檔案中，找出可疑2張照片，一張拍到女子短褲及黑色陰影，另一張則模糊不清，宋女心生畏怖更感噁心、不舒服，追訴其妨害秘密及性騷刑、民事之責，事後才知被告是少校軍官。

    被告辯稱當時手持手機及1袋毛豆，欲將毛豆放置地上時，不慎誤觸音量鍵才導致拍照，並非蓄意偷拍，主張宋女應先舉證他蓄意偷拍之舉，況且宋女事發當時僅著短褲，無法遮蔽大腿部位，不會不想讓人觀看到大腿，就算他在餐廳等公共場所拍照，更與性騷擾無關，他表示如果蓄意偷拍，豈會留在現場，早溜之大吉。

    簡易庭法官檢視2張照片，發現疑跳過部分障礙物品，拍到宋女的短褲及大腿，雖是拍攝失敗，但被告的座位與宋女站著等待的方向不同，男子的手得特地向後伸出才可能拍到照片的角度，認定應屬蓄意偷拍，而非誤觸手機，判賠3萬元，仍可上訴。

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