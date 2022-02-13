獨家》憲兵士官涉性騷7少年、逼口交 重判8年10月

憲兵士官涉兒少法等罪，被高雄高分院重判。（記者鮑建信攝）

2022/02/13 23:28

〔記者鮑建信／高雄報導〕志願役憲兵士官阿國（化名）服役前後，藉由打電玩等方式，認識7名少年，涉嫌口交、撫摸性器等，被高雄高分院依兒童及少年福利與權益保障法等罪，判處有期徒刑8年10月，可上訴。

判決書指出，2018年3月間，至2020年6月間止阿國經打電玩遊戲，或透過友人介紹，在市區公園等處，共認識7名少年，年齡介於12至14歲。

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阿國隨後在電影院、學校籃球場等處，涉嫌撫摸他們小鳥，或要求幫他口交，共觸犯猥褻、妨害性自主等17罪。

案經市警局少年隊查獲，移送橋頭地檢署偵辦並起訴，橋頭地院依兒少法等罪，判處阿國有期徒刑8年10月，他不服上訴高雄高分院。

有被害少年應訊供稱，因平時與阿國玩耍時，若反抗會遭他掐肩膀、手部穴道或雙手反扣於背部，且肩膀穴道被捏時會特別痛，故不敢反抗或表達意見﹔另有受害少年則說，害怕受傷，而不敢反抗。

被告應訊坦承犯行、非常後悔，並已積極尋求與被害人等和解。

2審合議庭法官詳細調查，被告於2018年7月間服役，至2020年8月3間因案退役。受害7名少年當中，只有1人是被告服役前所為，其餘6人均是他入伍後加害對象。

此外，由於原審有部分案情釐清，因此撤銷原判決，但刑度不變。

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