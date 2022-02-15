為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    遭偷拍勒索拒付600萬 枋山鄉長報案搗破徵信蟑螂集團

    枋山鄉長洪啟能遭偷拍勒索拒付款。（資料照，記者蔡宗憲攝）

    枋山鄉長洪啟能遭偷拍勒索拒付款。（資料照，記者蔡宗憲攝）

    2022/02/15 23:36

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東枋山鄉長洪啟能遭安心徵信公司裝設針孔偷拍私密影片，後續遭恐嚇勒索600萬元拒付案件，經媒體披露後引發外界關注，本報獨家專訪洪啟能及其友人，證實洪啟能因感情糾紛遭勒索後，竟冒著形象受損的風險，忍辱報案與檢警搗破這個徵信蟑螂集團。

    屏東檢警偵辦安心徵信公司利用受託捉姦機會偷拍恐嚇，涉嫌組織犯罪案，其中枋山鄉長洪啟能不僅被偷拍與女子私密影片，還被負責人陳洪平、副總經理蕭瑋志等人恐嚇勒索600萬未果，循線並查出另起徵信偷拍恐嚇案得手600萬元，陳、蕭兩人仍在逃通緝中。

    這起案件曝光並破案，主要是「受害者」洪啟能並未像其他受害者一樣，為了形象花錢消災，年輕時有司法警界背景的他，遭到跟監時就已經有所警覺，甚至發現裝設在會館內的針孔攝影器材，也一度掌握這些犯案者的行蹤，但最後未選擇報復或付款了事，決定配合檢警搗破這個惡質徵信集團。

    經洪啟能提供相關線報證據後，檢警去年4月間，也查出另一對柯姓及林姓被害人，因從事不動產行業的柯姓被害人妻子李某，委託徵信公司拍到親密影像等外遇事實，柯、林同樣遭勒索，但兩人選擇妥協，陸續匯款600萬元到陳嫌及共犯帳戶。

    對於整個案件被媒體披露，洪啟能無奈強調是「受害者」，對尷尬事不願多談，認為屬於私人家務感情問題，強調交給司法，但他也私下表示，不可能屈服這種徵信蟑螂的惡劣手段，希望檢警盡快遭逃逸的兩名主嫌逮捕歸案。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    趁女友人玩遊戲睡著性侵 還拍性愛影片被抓包起訴
    2022/02/15 15:57

    趁女友人玩遊戲睡著性侵 還拍性愛影片被抓包起訴
    枋山鄉長偷情爆案外案！警察、戶政員洩密給徵信業者 9人收押
    2022/02/15 11:46

    枋山鄉長偷情爆案外案！警察、戶政員洩密給徵信業者 9人收押

    台北燈會「強運藝人」花燈超吸金！
    被爆偷吃遭拍性愛影片勒索600萬 枋山鄉長回應了
    2022/02/15 10:28

    被爆偷吃遭拍性愛影片勒索600萬 枋山鄉長回應了

    血拼住宿首選林口亞昕喜來登 自由免費帶你住
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播