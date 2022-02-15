遭偷拍勒索拒付600萬 枋山鄉長報案搗破徵信蟑螂集團

枋山鄉長洪啟能遭偷拍勒索拒付款。（資料照，記者蔡宗憲攝）

2022/02/15 23:36

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東枋山鄉長洪啟能遭安心徵信公司裝設針孔偷拍私密影片，後續遭恐嚇勒索600萬元拒付案件，經媒體披露後引發外界關注，本報獨家專訪洪啟能及其友人，證實洪啟能因感情糾紛遭勒索後，竟冒著形象受損的風險，忍辱報案與檢警搗破這個徵信蟑螂集團。

屏東檢警偵辦安心徵信公司利用受託捉姦機會偷拍恐嚇，涉嫌組織犯罪案，其中枋山鄉長洪啟能不僅被偷拍與女子私密影片，還被負責人陳洪平、副總經理蕭瑋志等人恐嚇勒索600萬未果，循線並查出另起徵信偷拍恐嚇案得手600萬元，陳、蕭兩人仍在逃通緝中。

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這起案件曝光並破案，主要是「受害者」洪啟能並未像其他受害者一樣，為了形象花錢消災，年輕時有司法警界背景的他，遭到跟監時就已經有所警覺，甚至發現裝設在會館內的針孔攝影器材，也一度掌握這些犯案者的行蹤，但最後未選擇報復或付款了事，決定配合檢警搗破這個惡質徵信集團。

經洪啟能提供相關線報證據後，檢警去年4月間，也查出另一對柯姓及林姓被害人，因從事不動產行業的柯姓被害人妻子李某，委託徵信公司拍到親密影像等外遇事實，柯、林同樣遭勒索，但兩人選擇妥協，陸續匯款600萬元到陳嫌及共犯帳戶。

對於整個案件被媒體披露，洪啟能無奈強調是「受害者」，對尷尬事不願多談，認為屬於私人家務感情問題，強調交給司法，但他也私下表示，不可能屈服這種徵信蟑螂的惡劣手段，希望檢警盡快遭逃逸的兩名主嫌逮捕歸案。

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