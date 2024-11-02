工程師夫買春還成立LINE群組分享心得 元配怒提告法官判賠20萬

郭姓工程師到酒店玩樂，與酒店小姐性交易，還成立LINE群組分享心得，圖為警方臨檢酒店畫面，與本案無關。（記者張瑞楨翻攝）

2024/11/02 13:07

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市一家公司的郭姓工程師，與同事客戶等人到酒店作樂，還與酒店小姐買春，甚至成立LINE通訊群組，討論嫖妓心得等，被廖姓髮妻提告並索賠100萬元，郭男辯稱這些都是男人之間吹牛亂扯之詞，不能證明他與酒女性交易，但法官勘驗LINE對話，確實有諸多不堪入目的嫖妓心得討論，甚至還有支付性交易等費用的匯款記錄，認定人夫郭男買春屬實，判決應賠償原配廖女20萬元。

判決書指出，廖女與郭男是夫妻，育有子女，廖女卻發現丈夫與2位同事，以及客戶共4人，於2021年至2022年3月間，與真實姓名年籍不詳暱稱「夏天Summer」、「霓娜Nina」、「愛咪Amy」、「辛蒂Cindy」等酒店小姐從事性交易，並成立LINE通訊群組，以便相約性交易及分享性交易心得，廖女甚至收到匿名信，夾著臉部打有馬賽克的3人性交（俗稱3P）彩色照片1張，丈夫郭男也向她承認至酒店消費、買春，她主張丈夫買春之舉，嚴重破壞家庭生活圓滿安全及幸福，應賠償100萬元。

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丈夫郭男答辯說，匿名信等證據都不足以證明他侵害妻子廖女的配偶權，至於LINE通訊內容，亦僅屬男性同事間的吹牛、閒聊，無法證明他確有嫖妓性交易，他只針對到酒店消費、玩樂一事向妻子道歉。

台中地方法院法官認為，郭男與同事及客戶聊天記錄，有諸多買春的對話，包括「昨晚真的很荒唐」、「我休息的時候她還一直在動」，、「他有摸到Nina的胸部好開心」、「淫師父推薦的」、「霓娜很正...她很給哲哲女友的感覺」、「明天扯夏天奶罩，扯霓娜也可以」等鹹濕對話，足以證實郭男買春，恣意與酒店小姐從事性交易，致妻子對美滿婚姻期待破碎，造成精神上苦痛，但索賠100萬元太高，應以20萬元適宜，判決郭男應賠償原配20萬元，可上訴。

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