女酒後請代駕到住家後接手開車 遭警攔測酒駕送辦

陳女（左）酒後請代駕怕下住家停車場損愛車，接手開車遭警攔測酒駕送辦。（圖由民眾提供）

2024/11/02 13:22

〔記者黃良傑／高雄報導〕有民眾上爆料公社發文指家人喝酒後，由代駕開車返家門口後，在住家地下道門口代駕司機下車換手，在車道上開到一半，警察突然出現自後按喇叭攔查，並以未打方向燈為由檢測酒駕，高市警方強調執法無虞，依法行政。

鼓山分局今（2）日表示，龍華派出所於2日清晨3時，發現1輛轎車違規臨停文信路，陳女疑見警方後起步駛離，員警上前盤查，在車道入口攔查後，察覺陳女疑有酒氣，依據警察職權行使法要求陳女進行酒測，經吹測後陳女酒測值已超過法定標準值，現場將陳女帶返所偵辦。

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陳女朋友得知她被帶進派出所，也趕往關切，不過，事後有人抱怨，質疑警察拒絕民眾進入派出所，大半夜不能坐到休息區的沙發。

不過，警方表示並非如民眾所指，當時代駕開至地下室入口前方50公尺左右，換陳女駕駛，故仍是手碰方向盤行駛事實，整個過程都有警方錄下，強調「陳女欲右轉車道時遭員警攔查，在車道口停車受檢」。

警方調查當時有4位民眾牽繫1隻大型犬隻（狼犬）進入派出所，一度在人犯戒護區域滯留爭執，因擔心有人犯戒護安全疑慮及妨害刑案偵辦秩序，尤其有民眾仍然情緒激動，唯恐影響所內報案民眾情緒，以及妨害刑事案件偵辦秩序，才請至派出所外等候律師，民眾不久後便自行離去，經查員警處置並無不妥之處。

至於陳女有請代駕司機，為何不直接開入自己的住家地下室？據了解，陳女稱地下室車道太窄，怕代駕司機會不慎擦撞，才會在抵達住家前，換她接手開進去停車場。

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