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    女子住背包客棧蹲廁所嘔吐 屁股竟遭人摸一把

    女子屁股遭人抓一把，嚇得花容失色衝出廁所。（示意圖）

    女子屁股遭人抓一把，嚇得花容失色衝出廁所。（示意圖）

    2022/02/12 14:59

    〔記者吳政峰／台北報導〕一名女子前年入住台北市一間背包客棧，因喝醉而跑到廁所嘔吐，順便小解，沒想到突然感到有人在摸她的屁股，瞬間酒意全消，嚇得花容失色，倉皇逃出洗手間，而後調閱監視器，才知道一名鍾姓男子潛入女廁，躲在她的隔壁間廁所犯案。女子提出妨害性自主告訴，鍾男無法狡辯，日前被台北地院依違反性騷擾防治法判拘40日，得易科罰金4萬元。

    女子為背包客，2020年間入住台北車站附近一間背包客棧，並外出與友人飲酒狂歡，返回旅社後，因黃湯下肚而反胃，趕緊衝到廁所嘔吐，並蹲著解尿。

    受到酒精影響，女子意識不清，蹲了許久，豈料，突然感覺到屁股上有一股暖流貼上來，觸感是人的手指，她當場睜眼驚醒尖叫，環伺四周，整個空間只有她一人，毛骨悚然，趕緊穿上褲子，連滾帶爬衝出廁所。

    女子狼狽跟櫃台反應此事，櫃台人員趕緊調出監視器，確認不是靈異事件，而是一名男子尾隨她進入女廁，懷疑是他伸出鹹豬手。

    警方獲報前來，循線找到鍾姓男子，研判他見女子喝得泥醉、神情恍惚，因而尾隨她進入廁所，躲匿在隔壁間偷窺，並趁著女子意識不清之際伸手摸了她的屁股一把。鍾男支吾其詞，仍被移送法辦。

    台北地院調閱監視器對照，鍾男終於承認犯行。合議庭考量他不尊重女子身體自主權利，為逞一己私慾而性騷擾，對女子身心造成影響，所為實不可取。兼衡鍾男犯行動機、手段、所生影響、犯後態度、生活狀況（案發後發生車禍行動不便，現居住於護理之家），判處拘役40日，可上訴。

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