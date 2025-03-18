逃逸移工昏迷慘丟包竹縣產業道路不治 農場夫婦涉遺棄起訴

潘姓失聯移工受雇在新竹縣農場工作時突然倒地昏迷，魏姓農場夫婦擔心挨罰，雇請司機將潘載運丟棄到產業道路，再報案發現路倒，潘送醫後不治。（記者余瑞仁攝）

2025/03/18 15:05

〔記者余瑞仁／桃園報導〕潘姓泰國籍移工去年10月間在受僱地畜牧場工作時突然倒地昏迷，魏姓雇主夫婦擔心潘的非法移工身分曝光，找來姚姓男子與另名逃逸移工將潘男載到新竹縣新埔鎮115縣道旁產業道路遺棄，再佯裝發現有人路倒報警，潘經送醫急救不治，檢警循線追查出上情，逮捕涉案的魏男等4人，桃園地檢署今偵結依遺棄罪嫌起訴。

檢方起訴指出，2024年10月19日下午3點10分，民眾報案指稱新竹縣新埔鎮115縣道20.5公里旁文水坑產業道路旁，有名男子口吐白沫、昏迷倒地，經警獲報送往林口長庚醫院急救，仍於同月21日清晨5點多宣告不治，警方查出死者為47歲泰籍潘姓逃逸移工，報請桃檢檢察官相驗，由於潘男為不明原因路倒於人煙罕至的產業道路，檢察官相驗後決定解剖釐清死因。

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檢方並指揮大園警分局、新竹縣警局新埔分局、雲林縣警局虎尾分局、移民署桃園市及雲林縣專勤隊追查潘姓移工死亡案，經竹縣警方依照地緣關係，查出潘男曾於路倒處附近的1家畜牧場工作，且同為失聯移工的同事31歲威沙諾事發後行蹤不明，經以科技辦案手段查出威沙諾下落並拘提到案。

威沙諾到案供稱，潘男去年10月19日在魏姓雇主的畜牧場工作時，因不明原因倒地昏迷，魏及其黃姓妻子擔心非法僱用移工事件曝光會挨罰，沒打119將魏送醫，反而先換掉潘男穿的衣服，避免被發現曾在牧場工作，隨後找來69歲姚姓計程車運將，與他一起將潘載至畜牧場附近的文水坑產業道路丟棄，約過40餘分鐘後，由姚佯裝路人報案「有人路倒」；魏男夫婦回到牧場後，將潘的所有衣物、手機等證物燒毀掩飾犯行。

檢警陸續拘捕魏男、黃女夫婦、姚姓運將到案，檢察官複訊後將姚男以15萬元交保外，魏男、黃女夫婦及威沙諾3人均向桃園地院聲請羈押禁見獲准。而法醫解剖鑑定報告顯示，潘男生前因後枕部受傷導致顱內出血，引發腦部腫脹、腦幹出血，最終因腦損傷併發肺炎而死亡。

此外，潘同時罹患肝硬化，研判潘男可能因肝昏迷突然倒地，頭部撞擊地面造成嚴重腦損傷，無法認定魏男等人的遺棄行為與潘男死亡間有直接因果關係，因此未構成遺棄致死罪，檢察官偵結依遺棄罪嫌起訴。

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