「煙火哥」又來了！ 與人糾紛點燃爆竹挨罰6千

「煙火哥」邱銘祥（藍衣者）前往藍女居住的社區引爆爆竹，被北院裁罰6000元。（資料照，台北分署提供）

2022/02/14 12:27

〔記者溫于德／台北報導〕被網友戲稱為「煙火哥」的新北市33歲男子邱銘祥，因與藍女就車禍賠償無法談妥，去年5月中不實散布藍女確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），還朝藍女潑糞、逼車，事後被台北地院依法判刑10月，得易科罰金30萬元，但他罰不怕，隔月又把爆竹放在藍女居住的社區並引爆，台北簡易庭另案再對他裁罰6000元，可抗告。

裁定指，去年11月25日下午2時，煙火哥騎乘祖母的機車赴藍女住處附近放置爆竹並點燃後離去，巨大爆竹聲影響安寧，且爆竹是具殺傷力的物品，有危害他人身體或財產之虞，依違反社會秩序維護法裁罰6000元。

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煙火哥之所以會與藍女發生糾紛，源於2018年間2人發生車禍，因賠償談不攏，他多次赴藍女居住社區放煙火；邱男去年3月遭北院依恐嚇危害安全罪判刑3月，得易科罰金9萬。

未料，煙火哥未記取教訓，去年5月17日雙北疫情三級期間，又開車在新店區中興路沿路發放假訊息傳單，指藍女於5月14日前往醫院自費快篩檢查後確認為陽性，卻不遵守防疫相關規定，且藍女15日早上還外出到大賣場及速食店，「所以阿，顏色對了什麼都對了，自求多福吧」。

煙火哥也透過傳單指新店會變第二個萬華，「就是有這種自私自利的人存在」，自己也因為跟藍女接觸過，赴醫院檢查並確診，目前在醫院隔離中，「藍女還在外面趴趴造，新店人們，早點發現早點治療，晚了我相信醫護體系遲早會垮的，到時候也沒那麼多病床，總之，是王八蛋害你們的」，隨文附上藍女個資。

此外，煙火哥被查出去年2月1日晚間，持糞水穢物丟擲藍女，見藍女搭兒子的汽車要上班，他又開車尾隨並沿途逼車。

北院審結，認定煙火哥3次犯行分別觸犯「散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情之不實訊息罪」、強暴侮辱罪、強制罪，去年10月1日判合併應執行刑10月，得易科罰金30萬元。

煙火哥另因欠繳違規施放煙火的9萬元罰鍰，去年10月21日遭法務部行政執行署台北分署派員前往查封他的汽車，他迅速領錢繳清。

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