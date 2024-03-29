寶林茶室負責人黎仿軒、店長訊後請回 負責人鞠躬道歉

寶林負責人黎仿軒庭訊後，向社會大眾鞠躬道歉。（記者叢昌瑾攝）

2024/03/29 17:39

〔記者錢利忠／台北報導〕台北市寶林茶室中毒案延燒，檢警今約談餐廳負責人黎仿軒、王姓店長，及自國外返國的周姓正班廚師等3人，釐清食材烹煮及存放過程有無異常，黎、王訊後均獲檢方請回，黎仿軒離開北檢前，還對著媒體鏡頭鞠躬道歉，未發一語。

檢警昨依被告身分約談代班的越南籍胡姓廚師，今凌晨將胡男請回後。據了解，代班的胡姓廚師接受檢警偵訊時，供稱自己料理的程序並沒有問題，食材則是由店家負責叫貨。檢警為還原餐廳食材處理的流程，今天下午再次傳喚負責人、店長及周姓廚師等3人比對說詞。

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負責人黎仿軒的委任律師表示，這是很遺憾的事情，黎對此也感到非常緊張與懼怕，黎是企業經營者，對於造成消費者往生及在加護病房診治，引發社會大眾關注等風波表示歉意與不好意思，有關後續賠償責任，因這是罕見的食物中毒狀況，黎的雙親也曾在3月22日到餐廳吃粿條，還帶回家吃，衛生局24日執行第二次衛生稽查時，黎也在場並要求廚師烹煮1份粿條試吃，業者或消費者對食安問題感到恐懼，黎積極配合檢警約談，也有給檢警有關調查證據的建議，希望真相能早日釐清，處理後續賠償責任等問題。

寶林負責人黎仿軒。（記者叢昌瑾攝）

寶林負責人黎仿軒庭訊後，在律師陪同下向社會大眾道歉。（記者叢昌瑾攝）

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