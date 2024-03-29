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高雄2搜救犬清明節為這事大打出手 網友笑翻

高雄市消防局今年清明防火宣導出動超萌搜救犬「藍波」、「阿卡」拍30秒短片（高市消防局提供）

高雄市消防局今年清明防火宣導出動超萌搜救犬「藍波」、「阿卡」拍30秒短片（高市消防局提供）

2024/03/29 18:09

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市消防局今年清明防火宣導出動超萌搜救犬「藍波」、「阿卡」拍30秒短片，雙犬在追思碑前「吵吵鬧鬧」，點出掃墓的各種危險行為，提醒民眾祭祖「掃墓不燒墓，安全hold得住」！

清明連假「麥擱燒阿！」是許多消防員的心聲！消防局說，民眾掃墓祭祖，往往因貪圖方便，以火攻等錯誤方式來清除雜草，稍不注意不僅有火勢擴大的風險，更嚴重的話還會釀成火燒山，此外若人離開時，焚香或燒金紙沒有確實澆熄餘燼，當風勢助長，也容易發生火災。

為強化掃墓火災安全，高雄消防局今年特別挑選已通過國際高級認證的「藍波」及「阿卡」2隻搜救犬擔任今年清明節防火安全宣導大使，演出掃墓祭祖時兩犬意見不合相互爭吵，甚至大打出手的好笑畫面。

高雄消防局說，清明防火是年度宣導重點工作，透過短影片的拍攝，加上超萌搜救犬，希望給市民耳目一新的感覺，但搜救犬在拍攝上確有相當難度，拍攝期間從搜救犬的角度、動作、姿勢到表情，必須多次試錯，才能抓到需要的鏡頭，更重要的還要兼顧搜救犬的心情。

消防局長王志平說，搜救犬一直以來都扮演著「神隊友」的角色，這次參與拍攝的2隻搜救犬，均已通過全國災害搜救犬IRO國家評量檢測通過高級測驗，在搜救犬中都是屬於特種部隊等級的菁英。

透過影片讓民眾了解「不亂燒雜草」、「不亂燒紙錢」、「不燃放爆竹」、「不亂丟煙蒂」這4個清明防火大忌。在掃墓祭祖後，也要記得「撲滅餘燼」、「帶走垃圾」2個關鍵動作，才能確保清明掃墓平平安安。

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