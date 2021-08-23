幫女友出氣竟散布疫情假訊息傳單 「煙火哥」被起訴求重刑

被網友戲稱為「煙火男」的33歲邱男（左二），趁防疫期間當街廣發傳單，不僅造謠「新店會變第二個萬華」被逮。（資料照，記者錢利忠攝）

2021/08/23 10:36

〔記者錢利忠／台北報導〕被網友戲稱為「煙火男」的新北市33歲邱姓男子，竟趁防疫期間在街上廣發傳單，造謠「新店會變第二個萬華」，還散播與他女友有行車糾紛的藍姓女子個資，指稱藍女隱瞞確診；台北地檢署今依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例等罪將他起訴，建請法院加重其刑。

33歲的邱男因藍女與其女友發生交通事故，因索討賠償醫藥費起糾紛，多次出言騷擾還在大半夜施放高空煙火，被網友封為「新店煙火哥」。

請繼續往下閱讀...

檢警調查，今年5月17日早上6時許，趙姓民眾行經新店中興路一段，撿到一張傳單指稱，藍女14日到醫院自費快篩確診陽性，卻不遵守防疫相關規定，經她找人層層施壓後，醫院同意居家隔離，並不通報衛生署，15日早上還外出到大賣場及速食店，「所以阿，顏色對了什麼都對了，自求多福吧」。

傳單還指：「我相信新店會變第二個萬華的，就是有這種自私自利的人存在，而我呢，在5月14日跟他接觸後也去醫院檢查，沒錯，我也確診了，目前醫院隔離中，而她呢，還在外面趴趴造，新店人們，早點發現早點治療，晚了我相信醫護體系遲早會垮的，到時候也沒那麼多病床，總之，是王八蛋害你們的」，下方還附上藍女的個資。

趙姓民眾持傳單報案，檢警查明邱男涉案，前往新店區寶橋路一處公司將他拘提，並當場查扣電腦主機、手機、隨身碟及煙火等證物，訊後將他聲押獲准，邱男也成為散布疫情假訊息案件中，首名被羈押的被告。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法