為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    經紀公司成員變幫派打手？ 高雄逮15人搜出斧頭、開山刀

    組經紀公司招攬成員動輒暴力相向，雄警逮15人搜出斧頭、開山刀。（民眾提供）

    組經紀公司招攬成員動輒暴力相向，雄警逮15人搜出斧頭、開山刀。（民眾提供）

    2022/02/09 10:42

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄何姓男子設立經紀公司招攬員工成為旗下成員，被控動輒與人衝突、暴力相向，其成員林姓男子在網路與蔡姓男子起口角，認為遭對方詆毀，竟於line群組號召眾人圍堵毆打蔡男，另曾因路上與不相識的詹姓男子互看不順眼，旗下劉姓成員便將對方攔下嗆罵推扯，警方獲報組成專案檢肅何男，將他和手下共15人帶到案，起出斧頭、開山刀、棍棒等物，依涉嫌恐嚇安全、妨害自由、妨害秩序等罪嫌移送。

    新興分局今宣布破獲治平對象，指日前接獲情資展開蒐證，鎖定在新興區某民宅設立經紀公司的何男（32歲），常率呂姓（26歲）、林姓（25歲）、劉姓男子（26歲）等人，活動於新興、三民、仁武等地區，涉嫌犯下多件暴力滋事案，據了解，去年12月劉男（26歲）和其他成員就因看被害人不順眼，就擋住他人去路嗆罵還拉扯。

    今年1月間疑因爭風吃醋引發被害人和其中成員林男互嗆，最後演變暴力相向，所幸並未有重大傷亡事件，新興警方蒐集相關恐嚇及限制自由情事，鎖定該集團15名成員一一檢肅到案，分別查扣該經紀公司的帳冊資料、球棒8支、本票2份、刀械6枝、斧頭1把、平板1台等證物，朝組織犯罪方向偵辦、嚇阻，昨晚將所有成員全數移送法辦。

    組經紀公司招攬成員動輒暴力相向，雄警逮15人搜出斧頭、開山刀。（民眾提供）

    組經紀公司招攬成員動輒暴力相向，雄警逮15人搜出斧頭、開山刀。（民眾提供）

    組經紀公司招攬成員動輒暴力相向，雄警逮15人搜出斧頭、開山刀。（民眾提供）

    組經紀公司招攬成員動輒暴力相向，雄警逮15人搜出斧頭、開山刀。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    （影音）持續崩壞！宋智雅再爆4千萬豪宅租來的 幕後金主曝光
    2022/01/18 18:01

    （影音）持續崩壞！宋智雅再爆4千萬豪宅租來的 幕後金主曝光
    北聯幫詐團騙人買塔位節稅 得手逾2千萬元
    2022/01/16 14:47

    北聯幫詐團騙人買塔位節稅 得手逾2千萬元

    臺北文創獲第15屆文馨獎殊榮
    IU紀錄片出包！作家私聯粉絲 經紀公司道歉
    2022/01/05 20:04

    IU紀錄片出包！作家私聯粉絲 經紀公司道歉
    經紀公司挺到底！徐睿知「2喜訊」曝近況 韓網全傻眼
    2021/12/30 15:39

    經紀公司挺到底！徐睿知「2喜訊」曝近況 韓網全傻眼

    五倍券新聞選自由 海霸王相關企業飯店隨你挑
    社會今日熱門

    LTN民調 投票去>>

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播