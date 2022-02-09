經紀公司成員變幫派打手？ 高雄逮15人搜出斧頭、開山刀

組經紀公司招攬成員動輒暴力相向，雄警逮15人搜出斧頭、開山刀。（民眾提供）

2022/02/09 10:42

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄何姓男子設立經紀公司招攬員工成為旗下成員，被控動輒與人衝突、暴力相向，其成員林姓男子在網路與蔡姓男子起口角，認為遭對方詆毀，竟於line群組號召眾人圍堵毆打蔡男，另曾因路上與不相識的詹姓男子互看不順眼，旗下劉姓成員便將對方攔下嗆罵推扯，警方獲報組成專案檢肅何男，將他和手下共15人帶到案，起出斧頭、開山刀、棍棒等物，依涉嫌恐嚇安全、妨害自由、妨害秩序等罪嫌移送。

新興分局今宣布破獲治平對象，指日前接獲情資展開蒐證，鎖定在新興區某民宅設立經紀公司的何男（32歲），常率呂姓（26歲）、林姓（25歲）、劉姓男子（26歲）等人，活動於新興、三民、仁武等地區，涉嫌犯下多件暴力滋事案，據了解，去年12月劉男（26歲）和其他成員就因看被害人不順眼，就擋住他人去路嗆罵還拉扯。

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今年1月間疑因爭風吃醋引發被害人和其中成員林男互嗆，最後演變暴力相向，所幸並未有重大傷亡事件，新興警方蒐集相關恐嚇及限制自由情事，鎖定該集團15名成員一一檢肅到案，分別查扣該經紀公司的帳冊資料、球棒8支、本票2份、刀械6枝、斧頭1把、平板1台等證物，朝組織犯罪方向偵辦、嚇阻，昨晚將所有成員全數移送法辦。

組經紀公司招攬成員動輒暴力相向，雄警逮15人搜出斧頭、開山刀。（民眾提供）

組經紀公司招攬成員動輒暴力相向，雄警逮15人搜出斧頭、開山刀。（民眾提供）

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