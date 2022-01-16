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    北聯幫詐團騙人買塔位節稅 得手逾2千萬元

    警方現場查扣靈骨塔等證物。（記者姚岳宏翻攝）

    警方現場查扣靈骨塔等證物。（記者姚岳宏翻攝）

    2022/01/16 14:47

    〔記者姚岳宏／台北報導〕北聯幫成員曹姓男子等8人，以開發公司名義申設人頭公司，以亂槍打鳥方式撥打下市股票公司賠償客戶名單，誆稱可將賠償的塔位搭配成套賣出等話術，誘騙被害人不斷購買相關產品，事後再以買家因故無法交易等理由，卻從此人間蒸發，讓被害人血本無歸，警方清查至少已有10人遭詐騙，損失新台幣2千餘萬元，警方上月收網逮人，詢後依加重詐欺罪及組織犯罪等罪嫌，移送台北地檢署偵辦。

    警方調查，38歲曹姓男子有妨害自由、恐嚇，傷害等素行前科，找來29歲林姓男子等同夥，擔任多重角色，其中還會扮演大型宮廟人員，藉此取信被害人，甚至以節稅流程是為賄賂國稅局人員等話術，恐嚇被害人如報案可能涉及刑責，且多鎖定年長者下手。

    刑事警察局接獲情資，曹嫌等8人從去年3月開始組成靈骨塔詐欺集團，經多月偵查，上月執行收網行動，搜索台北、新北等10處人頭公司、詐欺集團機房據點，現場除查獲骨灰罐、教戰手冊、點鈔機、手機、筆電等證物，另搜出安非他命、海洛因、FM2等毒品。

    檢警訊後將曹姓及林姓幹部聲押獲准，目前正擴大清查其他共犯及資金流向，警方也呼籲民眾若於接獲靈骨塔推銷電話，應先撥打165反詐騙專線查證，勿受騙上當。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    警方移送從事詐騙靈骨塔的北聯幫成員。（記者姚岳宏翻攝）

    警方移送從事詐騙靈骨塔的北聯幫成員。（記者姚岳宏翻攝）

    犯罪流程圖-靈骨塔詐欺集團。（記者姚岳宏翻攝）

    犯罪流程圖-靈骨塔詐欺集團。（記者姚岳宏翻攝）

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