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    首頁　>　社會

    屏東潮州車站持刀性侵妙齡女 警方12小時火速逮狼

    警方火速逮回羅嫌。（民眾提供）

    警方火速逮回羅嫌。（民眾提供）

    2022/02/07 21:14

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣潮州火車站後站昨天（6日）晚間傳出妙齡女子遭性侵，警方12小時內火速破案，逮回30多歲犯嫌羅姓男子。

    屏縣潮州火車站昨晚9時許發生一起性侵及強盜案，家住潮州的1名20多歲女子昨天晚間至火車站後站附近步道運動，羅男眼見女子疑似落單可欺，竟自後方持刀脅迫被害人，先是劫財，並欲再劫色。

    羅嫌挾持女子步行至僻靜處，疑似又以手指性侵女子下體，被害女子後來嚇得抵抗並放聲大叫，監視器約5分鐘後發現羅姓色狼這才慌忙逃離現場後，返回100公尺外的停放機車處並騎車逃逸。

    事後旁人替女子報案，警方獲報火速調閱週遭監視器，循線至羅嫌於高雄市的藏匿處旁埋伏並於早上9時許逮捕羅嫌，羅嫌坦承不諱，警方旋即將羅嫌帶回偵訊。

    據悉，羅嫌以打零工維生，有毒品及妨礙自由等前科，是地方毒品治安顧慮人口，被害女子被搶奪財物約數百元。由於案情涉及婦幼保護案情，對外是三緘其口，僅表示目前全力偵辦案件中，警方預計明天清晨依性侵、強盜等罪移送屏東地檢署。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    羅嫌持水果刀挾持被害者至偏僻處欲劫財色。（民眾提供）

    羅嫌持水果刀挾持被害者至偏僻處欲劫財色。（民眾提供）

    羅嫌犯案後徒步前往停機車處逃逸。（民眾提供）

    羅嫌犯案後徒步前往停機車處逃逸。（民眾提供）

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