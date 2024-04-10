為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

台南拉麵店被譏「灌票」 美食部落客挨告起訴

拉麵店外觀。（記者王捷攝）

拉麵店外觀。（記者王捷攝）

2024/04/10 07:07

〔記者王捷／台南報導〕台南「北極星」拉麵店獲選臉書粉專網友票選「台南20名拉麵」，美食部落客「愛吃輝」去吃後批評蔥太少、切不好，並PO文稱，聽說該店靠「灌票」獲選，店家認為努力被糟蹋，還因在網路上被攻擊導致業績下滑，因此對部落客提告，南檢在這個月起訴加重誹謗。

「愛吃輝」以介紹台南小吃聞名，有10多萬人追蹤，在網路上有一定的影響力。去年10月，「愛吃輝」去吃拉麵，認為拉麵店員工說日文，他用日文回應，但員工又改說中文，態度很不好，點了招牌拉麵，認為店家的蔥給得不像宣傳照這麼多，還切得不好，因此PO文稱，聽說該店獲選是灌票因素較大。

「北極星」拉麵在台南開業5年，老闆曾赴日本學習，在拉麵端上桌前，會先替顧客熱碗，遭批評後曾向「愛吃輝」澄清沒灌票，但部落客認為，這是他是在網路上看到的評價，至於出處要店家自己去找。店家覺得口味是主觀感受，被批評沒話說，但被批評灌票，認為努力被踐踏，因此提告誹謗。

店家提告不久，「愛吃輝」也反擊，以蔥給太少提告詐欺，並到店外拍照，向環保局檢舉，店家排廢油到下水道，環保局檢查後，回應部落客，店家排出的是水，「愛吃輝」又PO文說，排水溝排廢油不行，排廢水可以嗎？店家就廢水一事又提告妨害名譽。

最後，「愛吃輝」告「北極星」的詐欺罪不起訴，店家告部落客妨害名譽也不起訴，但部落客稱店家「灌票」，南檢認為構成加重誹謗罪，在這個月起訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
壽司不再最具代表性！訪日旅客「這2類美食」評價更高
2023/06/23 15:56

壽司不再最具代表性！訪日旅客「這2類美食」評價更高
艋舺阿龍炒飯老闆病逝！饕客不捨致哀 馬俊麟長篇留言感懷
2023/08/05 10:04

艋舺阿龍炒飯老闆病逝！饕客不捨致哀 馬俊麟長篇留言感懷

大觀雲滙 60米大興西路 單層3席
80元「蚯蚓蓋飯」好吃到升天！老饕認出是南部「暗黑料理」
2023/11/27 14:57

80元「蚯蚓蓋飯」好吃到升天！老饕認出是南部「暗黑料理」
留言辱罵高市觀光局長高閔琳 8網友挨告統統判刑
2024/03/22 07:36

留言辱罵高市觀光局長高閔琳 8網友挨告統統判刑

海洋狂想曲 高雄港都熱鬧開幕
日本拉麵店「根本魔界」？ 旅台日人曝1規定：在台灣會被罵死
2023/11/06 15:46

日本拉麵店「根本魔界」？ 旅台日人曝1規定：在台灣會被罵死
一蘭拉麵要漲價了！ 4/1起漲4％
2024/03/25 11:40

一蘭拉麵要漲價了！ 4/1起漲4％
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播