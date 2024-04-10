台南拉麵店被譏「灌票」 美食部落客挨告起訴

拉麵店外觀。（記者王捷攝）

2024/04/10 07:07

〔記者王捷／台南報導〕台南「北極星」拉麵店獲選臉書粉專網友票選「台南20名拉麵」，美食部落客「愛吃輝」去吃後批評蔥太少、切不好，並PO文稱，聽說該店靠「灌票」獲選，店家認為努力被糟蹋，還因在網路上被攻擊導致業績下滑，因此對部落客提告，南檢在這個月起訴加重誹謗。

「愛吃輝」以介紹台南小吃聞名，有10多萬人追蹤，在網路上有一定的影響力。去年10月，「愛吃輝」去吃拉麵，認為拉麵店員工說日文，他用日文回應，但員工又改說中文，態度很不好，點了招牌拉麵，認為店家的蔥給得不像宣傳照這麼多，還切得不好，因此PO文稱，聽說該店獲選是灌票因素較大。

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「北極星」拉麵在台南開業5年，老闆曾赴日本學習，在拉麵端上桌前，會先替顧客熱碗，遭批評後曾向「愛吃輝」澄清沒灌票，但部落客認為，這是他是在網路上看到的評價，至於出處要店家自己去找。店家覺得口味是主觀感受，被批評沒話說，但被批評灌票，認為努力被踐踏，因此提告誹謗。

店家提告不久，「愛吃輝」也反擊，以蔥給太少提告詐欺，並到店外拍照，向環保局檢舉，店家排廢油到下水道，環保局檢查後，回應部落客，店家排出的是水，「愛吃輝」又PO文說，排水溝排廢油不行，排廢水可以嗎？店家就廢水一事又提告妨害名譽。

最後，「愛吃輝」告「北極星」的詐欺罪不起訴，店家告部落客妨害名譽也不起訴，但部落客稱店家「灌票」，南檢認為構成加重誹謗罪，在這個月起訴。

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