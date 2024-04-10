老董載女員工到旅館硬上不成 挨告辯稱高血壓無法泡溫泉

老董涉嫌性侵女職員未果，被橋頭地院判關刑。（情境照）

2024/04/10 06:54

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市某公司陳姓老董，藉口要求到職僅3個月的女職員按摩，卻涉嫌載往溫泉旅館性侵，因女職員奮力掙扎而未果，陳姓老董被橋頭地院依妨害性自主罪未遂罪，判處徒刑2年4月。

判決書指出，被害人A女原本在某公司擔任會計及櫃檯人員，並於2022年6月8日至19日，被派到台南廠房支援，住宿該廠房內。

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19日下午，A女工作結束，陳姓老董提議開車順道搭載她返家，上車後卻藉故要求按摩，因A女先前曾多次替老闆娘按摩，不疑有他，隨後卻被載往溫泉旅館。

2人進入房間後，陳姓老董先脫去自身衣物，隨即不顧A女反對，涉嫌親吻其嘴巴及胸部，撫摸胸部、私處，甚至欲強行嘿咻，但因A女掙扎扭動身體推拒而未得逞。

陳董辯稱，A女表示想泡溫泉，並由她沿路指引開車前往，因其患有高血壓、糖尿病等疾病無法泡溫泉，所以到櫃檯支付休息費用後即回到車上，等她泡完溫泉，再送回住處，否認犯行。

橋頭地院調查，陳嫌對於有無進入旅館房間，前後供詞不一，而A女卻指證歷歷，與黃姓友人對話時，詳細說明被侵犯過程，看不出有造假，因而判決陳有罪，仍可上訴。

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