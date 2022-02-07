返鄉過節竟主動脈剝離 警車開道送醫救一命

員警開巡邏車當前導車，火速協助身體不適的蘇男到醫院，就醫才發現是主動脈剝離緊急手術。（記者陳建志翻攝）

2022/02/07 17:41

〔記者陳建志／台中報導〕桃園一名64歲蘇姓男子，2日和家人返鄉過節，途中蘇男覺得心臟不舒服且呼吸不順，家人將車子開進萬豐派出所，請求員警協助叫救護車送至台中榮總，員警告至路途遙遠，建議可就近先到亞大醫院，若有需要再轉院，並開巡邏車當前導車，火速協助送醫，就醫檢查後才知道是情況危急的主動脈剝離，所幸即時手術救回一命，家屬也到派出所感謝員警協助。

2月2日大年初二晚上6點30分左右，一輛廂型車急忙駛進霧峰警分局萬豐派出所，駕駛及乘客慌張下車進入所內，表示家人心臟非常不舒服且呼吸不順，請警方協助叫救護車送至台中榮民總醫院。

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值班員警錢志豪聽聞家屬陳述後，向家屬表示，心臟病情況危急，若送至台中榮總路途遙遠，中途如遇到塞車可能延誤就醫，建議可就近先送至亞大醫院處置，如有需要再轉院，以免發生遺憾。

因家屬表示，住在桃園返鄉過節，對附近路況不熟，員警立刻駕駛巡邏車當前導車，要身體不舒服的蘇男家屬開車跟在後面，5分鐘內就順利送到醫院接受檢查治療。

2月6日大年初六上午10點多，蘇男家屬到派出所致意感謝，告知當天送醫檢查才知道，原來當天身體不適的原因，竟是致死率極高的心血管疾病主動脈剝離，所幸及時送醫，當天緊急動手術後恢復良好，感謝員警當前導車協助就醫救了一命。

桃園蘇姓男子返鄉過節碰上身體不舒服，家人開車到霧峰萬豐派出所尋求員警協助。（記者陳建志翻攝）

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