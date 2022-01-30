酒駕加重刑責上路首日 他0.79超標收下高雄第一張罰單

酒駕加重刑責上路第一天，陳南0.79超標收拿下高雄第一張罰單。（民眾提供）

2022/01/30 21:00

〔記者洪臣宏／高雄報導〕立法院本月24日三讀通過修正道路交通管理處罰條例、刑法及陸海空軍刑法部分條文，加重酒駕未肇事的刑責，高雄市陳姓男子今天在自家喝酒，外出買菸時因未戴安全帽遭攔檢，渾身酒氣酒測值0.79mg/L，吃下修法後高雄市開出第一張罰單。

仁武分局九曲派出所員警周雅雯今天下午3時39分，於大樹區九大路上擔服交整勤務，發現48歲陳姓男子騎乘機車未戴安全帽，攔查發現陳男身上散發濃厚酒味，經吹測後酒測值達0.79mg/L，超過標準值甚多，陳男應訊時坦承，在自家喝了2瓶啤酒，為了買菸外出被攔查，全案訊後依公共危險罪移送橋頭地檢署偵辦。

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仁武分局指出，立法院本月24日三讀通過修正道路交通管理處罰條例、刑法及陸海空軍刑法部分條文，加重酒駕未肇事的刑責，從原本2年以下有期徒刑，提高為3年以下有期徒刑等，並明定公路主管機關得公布10年內第2次酒駕累犯者姓名、照片及違法事實，加重同行者連坐處分最高新台幣1.5萬元罰鍰。

憲法明定，立法院法律案通過後，移送總統及行政院，總統應於收到後10日內公布，總統府28日發布總統令，公布由總統蔡英文簽署，以及行政院長蘇貞昌等人副署道路交通管理處罰條例、刑法、陸海空軍刑法。

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