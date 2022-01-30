台東男酒駕撞死路人後逃逸被捕 檢方聲押獲准

洪姓男子酒駕肇事的廂型車。（記者黃明堂翻攝）

2022/01/30 13:02

〔記者黃明堂／台東報導〕台東洪姓男子28日晚間駕廂型車在台九線關山路段撞死李姓男子後逃逸，昨天凌晨被警方逮捕，原供稱肇事後飲酒，後來才坦承酒駕。台東地檢署以洪男涉嫌酒後駕車致人於死、肇事逃逸、遺棄等罪嫌重大，且有串證、逃亡之事實等理由，向法院聲請羈押禁見，今天中午經台東地方法院裁定羈押禁見獲准。

關山警分局表示，28日晚間8點多，洪男駕駛自用小貨車，於台9線由北往南行駛，行經319公里+200公尺南下車道撞擊李姓路人，李男經送醫後不治；但洪男並未停下察看，反而離開現場；警消據報趕抵現場，發現遭輾的李男左腹臟器外露、當場失去生命跡象，緊急送往關山慈濟醫院搶救約半個小時，仍宣告不治。

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案發後，關山警察分局隨即派員至現場進行勘查蒐證，並分工調閱沿途所有監視器影像，在所有辦案人員的努力下查獲洪男肇事，經比對肇逃者所駕駛的自用小貨車，與事故現場遺留之證物吻合。全案依法報請台東地方檢察署偵辦。

台東地檢署今天中午發布新聞表示，檢察官陳金鴻偵辦洪姓男子涉嫌於前晚飲用酒類後駕駛廂型車，在關山鎮台九線崁頂路段肇事致人於死而逃逸案件，昨晚11點多以被告涉嫌酒後駕車致人於死、肇事逃逸、遺棄等罪嫌重大，且有串證、逃亡之事實等理由，向法院聲請羈押禁見，今日中午由院裁定羈押禁見。

台東地檢署說，正值春節連續假期，民眾團聚歡度佳節之際，洪姓被告因心存僥倖酒後肇事，除已造成無辜被害人於死之外，本身也因此面臨所犯3年以上、10年以下有期徒刑重罪之追訴。一個酒後駕車行為，造成被害人及肇事者雙方家庭因而破裂，兩家同以悲痛慘度春節的重大悲劇。地檢署重申為遏阻酒後駕車公共危險案件層出不窮，就酒後駕車案件「初犯重懲、三犯入監」，若有肇事因而致人受傷、致重傷或致人於死的案件，也嚴懲速辦、絶不寬貸。並呼籲所有民眾，酒後不開車、安心過好年。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

台九線關山段前晚發生行人穿越馬路被酒駕男撞死事件。（記者黃明堂翻攝）

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