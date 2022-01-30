嘉義市警官遭毆還是遭刺？嘉檢：已指派檢察官介入調查

民眾在網路上爆料警官遭毆傷案案情不單純。（記者林宜樟翻攝）

2022/01/30 15:50

〔記者林宜樟、王善嬿／嘉義報導〕嘉義市警察局婦幼隊張姓副隊長1月25日上午上班途中與胡姓男子發生行車糾紛，卻遭胡男等4人打傷，警方依聚眾鬥毆罪、傷害罪嫌將胡男等人函辦；但有網友爆料，張員是遭人刺傷，警局回應，張員後腰處有傷勢，但不是被砍傷，已縫合，為昭公信，針對受害同仁傷勢已報請嘉義地檢署介入，嘉義地檢署主任檢察官兼發言人蔡英俊今天表示，此案已指派檢察官進行調查。

張姓副隊長當天在保安四路發生行車糾紛，胡男與另3名男子對張員施暴，張員未表明自己的警察身分，受傷後就醫；但臉書「靠北警察」近日有網友爆料，張員是遭4名男子持刀刺傷肚子，導致腹、腰部受傷，還有手術縫合紀錄，質疑邱姓偵查隊長竟將人放走，不敢依殺人未遂罪嫌移送。

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嘉義市警局副局長黃益三回應，督察科已找到當事警官向其求證傷勢，腰部靠近背部有個傷勢，但不是被砍傷，且為昭公信，已報請檢方介入調查。

網友爆料質疑，承辦邱姓偵查隊長有維護黑幫、放水情事，黃益三表示，偵辦過程還在調查釐清，如果過程造成民眾誤會，會加強教育，目前還在調查中，若調查結果認為有疏失，將依相關規定懲處。

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