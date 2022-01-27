連警察也敢打！疑行車糾紛 嘉市2線3星警官遭4人圍毆

嘉市警局婦幼隊張姓副隊長與胡男子發生行車糾紛的地點，位於保安一路與保安四路口一帶。（記者丁偉杰攝）

2022/01/27 17:21

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市保安四路25日早上發生一起行車糾紛，胡姓男子聯合電召來的另3名男子毆打二線三星的嘉市警察局婦幼隊張姓副隊長，事後張男受傷就醫，目擊民眾報案，4名施暴男子被帶回派出所，張男事發時未表明自己的警察身分，事後不追究，4人當天離去後，警方認為此風不可長，經追查後，今天將4人依聚眾鬥毆罪嫌函送法辦。

媒體投獲投訴指稱，張男當天遭到黑道持刀刺傷及毆打，本事件遭質疑被「吃案」，路口監視器畫面也不見了。

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對此，嘉市警局副局長黃益三今天下午出面說明，指張男事發時並未表明自己的警察身分，雙方沒有車損，張男頭部瘀傷，事後不追究。

黃益三說，相關路口監視器畫面都有保留，本案依法函送偵辦，沒有吃案情形，至於現場處理的派出所同仁或分局偵查隊，若在偵辦案件過程中，讓民眾有所誤會，會加強教育，調查若有疏失，會依規定懲處相關人員，施暴男子背景正清查中。

警方調查，張姓副隊長25日早上8點50分駕駛自家車上班途中，行經保安四路時，與互不相識的胡男（23歲）所駕車輛發生行車糾紛；張男從內側車道切進外側車道時，胡男覺得對方在超車、按鳴喇叭，雙方相互逼車，並互相嗆聲。

胡男隨即在車上電召洪姓、李姓、楊姓3名20多歲男子前來助陣，張男與胡男一路行駛至保安四路與保安一路交叉路口時，張男遭對方4輛車擋住去路，下車後遭到毆打。

黃益三表示，事後張男雖不追究，但警方認為此風不可長，今天將4名施暴男子依聚眾鬥毆罪嫌函送法辦。

嘉市警局副局長黃益三指出，全案經追查後，將施暴的4人依聚眾鬥毆罪嫌函送法辦。（記者丁偉杰攝）

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