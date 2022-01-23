台中行車糾紛亮木刀 奧迪男擊傷騎士濺血縫6針

警方當場逮捕田男送辦。（民眾提供）

2022/01/23 12:02

〔記者許國楨／台中報導〕台中市陳姓男子20日騎車途中與駕駛奧迪的田姓男子行車糾紛，陳不滿被逼車擦撞，拍打田男車窗理論，田男也認為被逼車下車後起衝突，從車內拿出木刀攻擊陳男，造成陳男額頭受傷頓時濺血送醫，陳指控對方「往死裡打」，警方趕抵將田男帶回偵辦，訊後依殺人未遂等罪嫌送辦。

本月20日下午4點多，台中市第一分局民權所接獲報案，指轄內西區公益路上發生2人打架，立即派遣員警到場，到達現場時已無衝突情事，另有同為31歲的陳姓、田姓兩名男子站在路旁，其中陳男有受傷情形，經查，從事平面設計陳男，稍早騎機車出門遛狗，行經該路段時，與駕駛奥迪轎車的田男發生行車糾紛。

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當時雙方疑因行車距離過近，導致雙方認為對方有逼車、超車行為，路口停等時互相質疑「為何要逼車」，田接著開車離開，陳隨後騎車追上田男，趁車子停等紅燈時拍車窗欲理論，田下車後持了一根長約1公尺的木刀，陳先騎車離開後來又折返，結果田看到陳之後，就持木刀往陳的頭部揮擊，把陳安全帽打掉後，持續攻擊。

而此舉造成陳左額受傷濺血就醫治療，經檢傷左眼眶有骨折、視網膜震盪、胸部有挫傷、血腫等傷勢，就醫後縫了6針表示要提告，警方當場逮捕田男返所偵辦，他供稱因一時氣憤才拿出木刀，坦認有持木刀攻擊的行為，訊後全案依傷害、殺人未遂等罪嫌移送台中地檢署偵辦，檢方訊問後命田以3萬元交保。

警方強調， 維護社會秩序責無旁貸，針對任何違法之脫序行為均強勢執法，絕不容許不法行為，以維護市民安全。

陳男的機車。（民眾提供）

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