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    行車糾紛? 另有隱情？遭4車圍堵痛扁 警官不告

    嘉市警局婦幼隊張姓副隊長與胡男子發生行車糾紛的地點，位於保安一路與保安四路口一帶。（記者丁偉杰攝）

    嘉市警局婦幼隊張姓副隊長與胡男子發生行車糾紛的地點，位於保安一路與保安四路口一帶。（記者丁偉杰攝）

    2022/01/28 05:30

    〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市警察局婦幼隊二線三星的張姓副隊長，二十五日上午上班途中與胡姓男子發生行車糾紛，胡男與另三名男子對張員施暴，張員未表明自己的警察身分，受傷後就醫，疑有隱情未提告追究，但警察被打，警方認為此風不可長，昨將施暴的胡男等四人依聚眾鬥毆罪嫌函送法辦。

    警局認為此風不可長 函辦

    警方調查，張員二十五日上午八點半左右駕駛自家車上班途中，行經嘉市保安四路，與互不相識的胡男（二十三歲）所駕車輛發生行車糾紛；張員從內側車道切進外側車道時，胡男覺得對方在超車、按鳴喇叭，雙方相互逼車，進而互相嗆聲。

    胡男隨即電召洪姓、李姓、楊姓三名二十多歲男子前來助陣，張員與胡男一路行駛至保安四路與保安一路交叉路口時，張員遭對方四輛車擋住去路，下車後遭到毆打。

    針對媒體接獲投訴指稱，張員當天遭黑道持刀刺傷及毆打，本事件遭質疑被「吃案」，且路口監視器畫面也不見了。

    對此，嘉市警局副局長黃益三昨出面說明，指張員傷勢不嚴重，頭部瘀傷，雙方沒有車損，相關路口監視器畫面都有保留，事後張員雖不追究，但發現並非一般行車糾紛，認為此風不可長，將四名施暴男子依聚眾鬥毆罪嫌函送法辦。

    黃益三說，全案無吃案情形，現場處理的派出所同仁或分局偵查隊，若在過程中讓民眾有所誤會，會加強教育，調查若有疏失，會依規定懲處相關人員，並清查施暴男子背景。

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