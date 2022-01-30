偷襲比基尼辣妹下體 潛水教練伸狼爪被判3月

2022/01/30 15:35

〔記者林嘉東／基隆報導〕李姓潛水教練被控趁教女學員潛水時，偷摸身材火辣、穿比基尼泳衣女學員的臀部、下體私密處，還拉扯女學員的三角褲。基隆地院近日審結依觸犯性騷擾防治法判3個月徒刑，得易科9萬元罰金。

李姓潛水教練透過社群網路平台臉書，刊登教學員潛水的訊息，吸引女學員曉芬（化名）與其男友報名，一起在基隆市潮境公園學潛水。

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曉芬學幾堂課後，介紹好友小米（化名）也來找李教練學潛水；小米透過手機通訊軟體LINE與李教練聯絡上後，與妹妹一起向李教練預約潛水課程。

前年8月間，李教練在潮境公園海域，與身穿比基尼泳衣的小米進行一對一教學時，突然伸出狼爪，偷摸小米的臀部、下體私密處，還拉扯她三角褲，讓小米驚嚇不已，上岸後提告性騷擾。

檢警調查時，李教練否認犯行，但小米指證歷歷。李被依觸犯性騷擾防治法起訴，法院審理時，李坦承犯行，表示願意賠償小米，但遭到小米拒絕，堅決告到底。

法院認為，李男在海域中進行一對一教導小米潛水，利用小米不及抗拒之際，偷摸她臀部、下體私密處及拉扯小米的三角褲，已屬性騷擾行為，依觸犯性騷擾防治法第25條第1項之性騷擾罪，判3月徒刑，得易科9萬元罰金。

自由潛水少了裝備的拘束，能在大海中優游，是近年新興的水下運動。示意圖，與新聞事件無關。（資料照）

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