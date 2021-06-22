誤上狼車！浮潛教練邀女遊客夜遊 竟載到偏僻處性侵

示意圖。

2021/06/22 11:49

〔記者李立法／屏東報導〕2名女子到小琉球旅遊時接受黃姓潛水教練及其友人邀約夜遊，黃男卻將其中1名女遊客載至偏僻處性侵得逞，被害人身心受創，報警控訴黃男惡行，黃男雖矢口否認，但屏東地院法官採信被害人所提相關事證，依強制性交罪判處黃男5年徒刑，可上訴。

女子「小玲」（化名）2年多前與友人「小莉」（化名）相偕到小琉球旅遊，2人白天在民宿業者安排下參加黃男帶領的浮潛活動，晚間黃男與友人邀約2女夜遊，「小玲」卻被黃男載至島上一處涼亭內性侵，先返回民宿的「小莉」查覺異狀，2人隔天搭船回程途中，「小玲」才告訴「小莉」遭到黃男侵犯，因黃男恐嚇她不得張揚，她擔心受害，直到離開小琉球才敢說出自己的遭遇，2人回到北部後決定報警。

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黃男應訊時承認與「小玲」發生性關係，但強調雙方是合意性交，並未違反「小玲」意願，否認有強制性交的行為，並對「小玲」未在第一時間就報警感到質疑。

小玲控訴黃男騎機車將她載至偏僻處，強行脫去她的衣服，她一直哭並極力抗拒，但黃男力氣很大，她無力反抗，黃男事後恐嚇她若敢報警或告訴其他人這件事，會讓她死得很難看。

小莉作證指出，當晚夜遊她先回到民宿，她打電給詢問「小玲」怎麼還不回來，發現「小玲」說話顫抖，似乎有些害怕，回程時她才知道這件事，並陪「小玲」去買避孕藥，「小玲」還說，希望能有忘掉記憶的藥，可以抹去這段不快樂的記憶，「小玲」情緒十分沮喪。

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