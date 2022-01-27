潑漆何韻詩 統促黨主委胡志偉判3月

台北地院今宣判，將胡志偉依毀損罪判處3月徒刑，可易科罰金。（資料照）

2022/01/27 14:42

〔記者張文川／台北報導〕香港藝人何韻詩2019年來台參與「九二九台港大遊行」，在遊行現場遭統促黨成員等潑漆，香港眾志秘書長黃之鋒也遭鎖定但未潑成，台北地檢署去年6月依違反集會遊行法、強制、公然侮辱、毀損等罪，起訴中華統一促進黨自忠黨部主委胡志偉等11人。台北地院今宣判，將胡志偉依毀損罪判處3月徒刑可易科罰金，其餘10人都獲判無罪。可上訴。

檢警調查，胡志偉等人不滿反送中運動的理念，得知何韻詩、黃之鋒等人可能來台參與台港大遊行，透過LINE群組「康樂活動」聯繫分工，並於事發當天早上聚集謀劃分工，打算趁何韻詩及黃之鋒現身活動時，伺機施暴。

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檢方查出，胡志偉埋伏於北市濟南路一段附近區域，負責對可能現身活動的何韻詩、黃之鋒潑漆；大陳島鄉情文化促進會常務監事陳友達等4人則準備餿水袋、水球、尿液袋及水槍，若胡志偉潑漆失敗，陳友達等4人便接力上陣潑尿或潑餿水。

另外，大陳島鄉情文化促進會理事梁太富等6人，待在胡志偉的外圍位置，伺機行事，倘若胡潑漆失敗無法逃脫，6人即會扮成熱心民眾上前勸阻，假意高喊「和平理性、不要打人」等口號，掩護胡脫身。

何韻詩2019年在「九二九台港大遊行：撐港反極權」登場前接受媒體聯訪時，遭胡志偉從後方潑紅漆。何韻詩遭攻擊後表示，這就是香港許多人每天面對的威脅，是打壓和恐嚇。

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