何韻詩潑漆案》動手的統促黨胡志偉20萬交保

2019-09-30 18:14

〔記者王定傳／台北報導〕香港歌手何韻詩昨參加聲援香港反送中台港大遊行，卻遭中華統一促進黨自忠黨部主委胡志偉潑紅漆，警方逮捕胡志偉及另名嫌犯梁太富，並於今日上午9時許，移送台北地檢署複訊，據了解，胡嫌等人在犯案前有開會沙盤推演並錄下影片，成為證據，加上有共犯未到案，檢方訊後以違反組織犯罪條例等罪嫌，將胡、梁2人聲押禁見，台北地院裁定胡嫌20萬交保、梁嫌10萬元交保。

據查，44歲胡志偉是統促黨自忠黨部主委，也是大陳島鄉情文化促進會理事長，54歲梁嫌是大陳島鄉情文化促進會成員；胡志偉過去曾在獨派場合鬧場，例如，去年3月，蔡丁貴召開記者會說明慈湖潑漆行動，不請自來，在記者會中拿著生髮劑對蔡噴灑。

警方調查，昨天下午2點52分，何韻詩在台北市濟南路上的活動主舞台旁受訪，胡志偉、梁太富兩人戴寫有「反送中」字樣的安全帽及面罩假裝聆聽，卻趁機拿出一罐紅漆，從背後朝何韻詩頭頂潑灑，何韻詩頭部與身軀都遭波及，在旁進行採訪的多名記者也遭殃，2嫌犯後隨即被逮。

案發後，警政署長陳家欽強調嚴懲、譴責暴力，絕不寬貸；統促黨則發聲明指稱是胡志偉「個人行為」。

由於2人拒絕夜間偵訊，警方今上午完成警詢程序後，將2人移送北檢，但竟有支持者在門口高喊「志偉幹得好」、「以其人之道，還治其人之身」；胡志偉則對媒體表示：「反對港獨暴力來台灣，台灣要安定」，至於媒體詢問是否受人指使等問題，他一概不答。

檢方下午訊後以違反組織犯罪條例、集會遊行法及刑法強制等罪嫌，且有串證之虞，將胡、梁2人聲押禁見。法院下午開庭後裁定胡嫌20萬交保、梁嫌10萬元交保。

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