何韻詩潑漆案》胡志偉潑紅漆交保 法院：因為這理由

2019-09-30 20:42

〔記者王定傳／台北報導〕中華統一促進黨自忠黨部主委胡志偉及男子梁太富涉嫌對香港歌手何韻詩潑灑紅漆，台北地檢署複訊後以涉犯組織犯罪條例等罪嫌聲請2人羈押禁見；台北地院雖認為，胡、梁2人有涉犯妨害合法集會遊行等罪嫌且有串、滅證之虞，但未能證明有組織犯罪及逃亡、反覆實施之虞，裁定胡男20萬元、梁男10萬元交保。

北檢表示將在收到裁定書後將展開後續偵查動作；胡志偉雖在接受媒體訪問時向何韻詩道歉，表示願意接受法律制裁，卻又批評何韻詩：「妳身為一個政治領袖，要讓香港安定，不應該製造這種流血衝突，同胞跟同胞之間仇視、因為政治立場的不一樣，連親人都不認的仇視，我不希望她把這種氛圍帶到台灣來。」他最後還特地表明自己現在並非統促黨員。

警方調查，29日下午2點52分，何韻詩在台北市濟南路上的929台港大遊行活動主舞台旁受訪，胡志偉、梁太富兩人戴著寫有「反送中」字樣的安全帽及面罩假裝聆聽，卻趁機拿出一罐紅漆，從何韻詩背後朝頭頂潑灑，2嫌隨即被眾人制伏；檢方複訊後以2人違反組織犯罪條例等罪嫌聲押禁見。

法院認為，2人確有涉嫌集會遊行法、公然侮辱、毀損等罪嫌重大，且有共犯尚未到案，又有刪除對話紀錄行為，無法排除有串、滅證可能性。

不過，組織犯罪部分，胡嫌等人辯稱，犯案前雖有開會，但只是臨時召集討論，法院亦認為，該會議是在犯罪前2小時所開，均在討論潑漆等細節，尚無法證明是持續的結構性組織。

另外，強制罪嫌部分，胡嫌等人雖在會議中有提及安排他人倒餿水、尿液，且有類似犯案記錄，但法院認為，倒餿水等本是犯罪計畫之一，且胡嫌之前被判刑並非強制罪，他又當庭表示不會再用此類手法表達意見，無法證明有有反覆實施及逃亡之虞，裁定交保。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法