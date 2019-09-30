何韻詩潑漆案》交保！徐國勇直呼失望：盼檢察官提抗告

2019-09-30 19:36

〔記者涂鉅旻／台北報導〕香港歌手何韻詩昨日參加「反送中台港大遊行」接受媒體訪問時，遭到中華統一促進黨自忠黨部主委胡志偉潑紅漆，警方也將胡志偉與男子梁太富逮捕，檢方聲押禁見，台北地院卻裁定2人20萬、10萬元交保。對此，內政部長徐國勇今晚在臉書表達「失望」之意，並表示，台灣不應容許暴力份子用暴力的行為，來妨害人民合法權力的行使，希望檢察官能提起抗告。

徐國勇表示，二名犯嫌的行徑，是有其預謀、有分工，且是組織性及持續性的以暴力手段來妨害他人行使應有的權利，除了違反法律，更不符民眾觀感及法律期待。該組織及犯嫌先前還曾攻擊公投盟召集人蔡丁貴、香港眾志秘書長黃之鋒，他們的行徑是打壓人民集會遊行及言論的自由，是對社會治安具有持續性的威脅。

徐國勇表示，這些份子是以暴力威脅為手段，從持續暴力行為及其分工可知，此些份子的結合並非僅是臨時或立即性的隨意結合，而係長期有宗旨及目的性的結合，更有其內部分工的結構存在，且暴力亦為其集團的宗旨。

徐國勇也引用「組織犯罪防制條例」內文指出，該條例明定：「有結構性組織，指非為立即實施犯罪而隨意組成，不以具有名稱、規約、儀式、固定處所、成員持續參與或分工明確為必要。」，因此，這些份子的犯罪組合，已構成犯罪組織。他認為，台灣不應容許暴力份子用暴力的行為，來妨害人民行使合法權利，希望檢察官能提起抗告。

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