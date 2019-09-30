何韻詩潑漆案》集團沙盤推演 詳盡分工企圖展開「多重攻勢」

2019-09-30 18:18

〔記者王冠仁／台北報導〕為了追查香港藝人何韻詩遭潑漆案，檢警組成專案小組，根據落網的統促黨胡志偉、大陳促進會成員梁太富的手機通聯，循線查出整起事件首腦是大陳常務監事陳友達。專案小組發現，陳等人為了讓攻擊何韻詩的計畫「萬無一失」，不僅進行詳盡分工，還針對何的行蹤規劃「多重攻勢」。

據了解，陳等人昨天一大早就在新北市板橋區的「大陳消防公司」開會進行沙盤推演，會議持續到中午過後、挺港活動開始前。會中他們詳盡分工，除了針對何韻詩下手的「行動組」有3組外，還有負責保護行動組行動後可能遭群眾攻擊的「保護組」、負責察看現場地形地物以及警方部屬的「觀察組」，以及準備犯案物品的「後勤組」。

此外，陳等人針對何參加活動的行蹤都有掌握，他們在濟南路主舞台旁、中華路與武昌街、立法院群賢樓旁等處都設有「截殺點」，3組行動組分持紅漆、裝有髒水穢物的水球與水槍、餿水等分頭進行；若其中一組無法靠近何下手，就會由其餘組別接手，確保要讓何韻詩「難看」。

警方事後循線逮到陳等9人，並在他們開會的公司內查獲水槍、水球、廚餘、旗幟、標語、大聲公、名片、背心等證物。其中更發現多把西瓜刀與球棒、空氣長短槍，雖然根據蒐證影象，陳等人並未攜帶這些槍械到場，但警方不排除他們原本打算進行更激烈的暴力行為，將深入追查。

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