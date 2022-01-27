獨家》手機掃實聯制遭控偷拍女子 高雄教官稱：誤觸照相功能

高雄一名教官持手機掃實名制被人發現疑偷拍女子，女子提告鬧進派出所，他辯稱誤觸照相功能，函送高雄地檢署偵辦。（記者黃良傑攝）

2022/01/27 10:06

〔記者黃良傑、許麗娟／高雄報導〕高雄市一名男子被控在六合路某行庫前，疑似持手機偷拍女子被路人發現告知女子，並要求男子出示手機照片被拒，雙方鬧進派出所，男子矢口否認偷拍，據了解，他的手機內卻有該女子的照片，疑不止1張，女子堅持提告妨害秘密，男子辯稱不慎誤觸手機拍照功能，該男子被人爆料是名學校教官，該案已移送檢方偵辦。

該案已通報學校，校方表示該名教官於24日上午前往新興區一家銀行要領錢，停好機車後，因進入公共場所要掃QR Code，所以先把手機的相機功能準備好，彎腰要拿包包時，手誤觸拍照，旁人看到誤會大喊偷拍，主任教官當場愣住，報警調查、釐清，教官堅決否認偷拍。

請繼續往下閱讀...

警方表示偵查不公開，不願透露任何案情，據了解，被告教官的手機照片中，拍攝該女子照片不止1張，是否誤觸連拍仍待檢方認定，由於確有女子照片，且女子堅持提告，全案依妨害秘密罪函送高雄地檢署偵辦。

全案目前已進入司法調查，該校校長表示，對於教官發生疑似偷拍案件學校相當驚訝，他平常在校表現正常、非常熱心推動校務，過去也未曾發生過類似案件，當事人這幾天一直很懊惱自責，過年後會先將他調離職務，靜待司法調查。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法