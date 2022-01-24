無名英雄防疫、拚治安 侯友宜、議長各地慰問警消

春安工作今晚起跑，新北市長侯友宜、新北市議會議長蔣根煌與新莊警友會主任徐天祿等仕紳，今晚陸續到各地慰問警消。（記者吳仁捷翻攝）

2022/01/24 23:13

〔記者吳仁捷／新北報導〕今年春節安全維護（春安）工作今晚起跑，新北市長侯友宜、新北市議會議長蔣根煌與新莊警友會主任徐天祿等仕紳，今晚陸續到海山、板橋、新莊、蘆洲、淡水、三重等警分局及第一、第二、第三、第五等消防大隊慰問，感謝這批去年武漢肺炎（新型冠狀病毒病、COVID-19）肆虐期間，進行寧平疫調專案的警消們一年辛勞，適逢疫情再起，也期許記許戰勝疫情，守護民眾安全。

新北市政府「111年加強重要節日安全維護工作」今晚起跑至2月7日，展開為期15天的「治安維護無假期」；新北市政府、警察局、消防局與警友、義消陸續展開慰問；新北市長侯友宜、副市長謝政達、議長蔣根煌、前台北縣副縣長蔡家福、新北市義警副大隊長游伯湖、多位民代出席慰問，顯示各界對警政工作的重視。

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侯友宜表示，今年春節假期長，重點工作除了治安維護，返鄉及宗教寺廟、旅遊風景區的交通順暢，還要做好各項為民服務，並利用巡守時機協助照護慰問弱勢族群，並以「案件在哪裡、警察在哪裡」第一時間受理報案，警察快速到位來解決民眾的困難，這是警察基本態度及責任，讓全體市民平安過個好年。

警察局長黃宗仁指出，2020年新北市挺過武漢肺炎三級警戒危機，執行「平寧計畫」協助市府成功壓制疫情，破獲六大矚目案件，榮獲四大民調、行政院奧斯卡服務獎、警界奧斯卡（國家警光獎）團體與個人大小滿貫等大獎肯定，「新北･心警」招牌大受好評、大放異彩，以上榮耀非一蹴可幾，而是結合五力齊發（義警、民防、警友、志工、巡守），讓新北市民生活更安全舒適，並強化社區自我防衛力量，達到社區警政的目標，期勉警民攜手合作，創造祥和社會、社區平安的願景，新北市民生活更能安居樂業過好日子。也請大家春節期間做好防疫工作，平安快樂過好年。

春安工作今晚起跑，新北市長侯友宜、新北市議會議長蔣根煌與新莊警友會主任徐天祿等仕紳，今晚陸續到各地慰問警消。（記者吳仁捷翻攝）

春安工作今晚起跑，新北市長侯友宜、新北市議會議長蔣根煌與新莊警友會主任徐天祿等仕紳，今晚陸續到各地慰問警消。（記者吳仁捷翻攝）

春安工作今晚起跑，新北市長侯友宜、新北市議會議長蔣根煌與新莊警友會主任徐天祿等仕紳，今晚陸續到各地慰問警消。（記者吳仁捷翻攝）

春安工作今晚起跑，新北市長侯友宜、新北市議會議長蔣根煌與新莊警友會主任徐天祿等仕紳，今晚陸續到各地慰問警消。（記者吳仁捷翻攝）

春安工作今晚起跑，新北市長侯友宜、新北市議會議長蔣根煌與新莊警友會主任徐天祿等仕紳，今晚陸續到各地慰問警消。（記者吳仁捷翻攝）

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