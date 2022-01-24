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    首頁　>　社會

    疫情來勢洶洶！ 楊鎮浯肯定警、民攜手打造綿密防「疫」網

    金門縣長楊鎮浯（右）指出，即日起至大年初1期間，台金空中航線提供3萬多個座位，屆時返鄉人潮、車流務必增加，籲請警民共同打造防護網。（記者吳正庭攝）

    金門縣長楊鎮浯（右）指出，即日起至大年初1期間，台金空中航線提供3萬多個座位，屆時返鄉人潮、車流務必增加，籲請警民共同打造防護網。（記者吳正庭攝）

    2022/01/24 22:15

    〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣警察局今天晚上10點起至2月7日晚上12點止，展開為期15天的「重要節日安全維護工作」專案。縣長楊鎮浯下午前往縣警察局金城分局慰問地區協勤民力指出，即日起至大年初一期間，台金空中航線提供3萬多個座位，屆時返鄉人潮、車流務必增加，籲請協勤民力多費心，共同為武漢肺炎（新型冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情把關。

    楊鎮浯說，治安工作不能只靠警察，「政府的力量有限，民間的力量無窮」，公部門與民間攜手，才能形成一道綿密的社會治安防護網，這些都已在所有協勤民力身上充分體現。

    他說，疫情反覆，最近展開的聯合稽查和過去長達2年防疫過程中，更是少不了警局同仁身先士卒站上第一線的參與，整個社會治安的防護就由協勤同仁一起補足，如果沒有協勤民力的參與，鄉親就無法平順過日子。

    他說，疫情如同去年一樣，在農曆過年前又起來，且來勢洶洶，從1月23日至2月1日期間，航空公司就提供約3萬8000個座位，這意味著有大量人流和車流返鄉，也請所有協勤民力幫忙，讓鄉親平安順心過個好年。

    縣警察局局長廖高江說，為期15天的「重要節日安全維護工作」專案，縣警局將以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為工作主軸，以民眾感受度為出發點，在治安與交通上提出具體作法以滿足民眾需求，警方一定全力以赴，投入治安、交通及服務民眾的工作，讓民眾過個好年。

    金門縣長楊鎮浯（右五）頒發加菜金給協勤民力幹部金門縣議員蔡水游（右四）等人。（記者吳正庭攝）

    金門縣長楊鎮浯（右五）頒發加菜金給協勤民力幹部金門縣議員蔡水游（右四）等人。（記者吳正庭攝）

    金門縣長楊鎮浯（右六）頒發加菜金給協勤民力代表。（記者吳正庭攝）

    金門縣長楊鎮浯（右六）頒發加菜金給協勤民力代表。（記者吳正庭攝）

    金門縣長楊鎮浯（前排右七）帶著慰問品和加菜金為縣警局及協勤民力打氣加油。（記者吳正庭攝）

    金門縣長楊鎮浯（前排右七）帶著慰問品和加菜金為縣警局及協勤民力打氣加油。（記者吳正庭攝）

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