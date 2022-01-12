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    手刀搶票！台金航線春節第4波加班機 1/13上午9點訂位

    金門縣政府工作團隊拜會交通部民航局與各航空公司協調春節第4波加班機。（金門縣政府提供）

    金門縣政府工作團隊拜會交通部民航局與各航空公司協調春節第4波加班機。（金門縣政府提供）

    2022/01/12 22:25

    〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府表示，春節第4波台金空中航線加班機將於明天（1月13日）上午9點受理訂位，1月15日下午5點前完成開票，籲請有需要的鄉親注意。

    縣府指出，鄉親春節返鄉機位需求擺第一，縣長楊鎮浯責成縣府觀光處處長丁健剛等工作團隊，於1月11日拜會交通部民航局與各航空公司協調春節第4波加班機。

    縣府指出，各航空公司於春節疏運期間開放正班機及第1、2、3波訂位時，已釋出大部分運能；經統計1月6日至10日受理登記機位大多為台北、金門航線，因此在協調各航空公司並同意保障各航班搭載人數後，終於在非常緊湊的時間壓力下，調度出春節第4波加班機。

    第4波加班機預計加開北金尖峰時段來回班機各11架次及台中往返金門、高雄往返金門來回班機各1架次，總共13架次，可提供4000座位數，並訂於1月13日上午9點統一受理訂位，應於1月15日下午5點前完成開票，未完成開票將取消訂位資格。

    縣府指出，第4波加班機情形如下：
    一、加班航線：金門-台北、台中及高雄航線
    二、加班日期、時間：
    （一）年前及初1尖峰時段：台北→金門航線（台北起飛時間）：
    1、1月29日：立榮12：10
    2、1月30日：華信18：35
    3、2月1日（初1）：華信17：20
    （二）年後尖峰時段：金門→台北航線（金門起飛時間）
    1、2月3日（初3）：華信19：10
    2、2月4日（初4）：立榮11：30、華信20：25
    3、2月5日（初5）：立榮10：30（放大機型）、14：30 華信13：00、21：00
    4、2月6日（收假日）：立榮10：30
    （三） 年後尖峰時段：金門→台中航線（金門起飛時間）
    2月4日（初4）：立榮08：40
    （四）年後尖峰時段：金門→高雄航線（金門起飛時間）
    2月6日（收假日）：立榮12:40（放大機型）
    （航班及起飛時間請以航空公司公告為準。）

    縣府提醒，第4波加班機開立機票與限制規定與前3次管制期間訂票作業規定與程序一樣，即今年春節管制期間台金航線（2022年1月28日至2月2日台灣本島往金門及2022年2月2日至2月8日金門往台灣本島）針對離島航線實施機票「限當日當班次有效」、「至遲於航班起飛前辦理退票」及「逾期作廢」等措施，請鄉親注意。

    金門縣政府表示，第4波加班機預計有13架次，可提供4000座位數。（金門縣政府提供）

    金門縣政府表示，第4波加班機預計有13架次，可提供4000座位數。（金門縣政府提供）

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