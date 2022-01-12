疫情升溫 金門馬拉松12歲以下禁參賽
2022/01/12 19:19
1.因未滿12歲者在台灣沒有武漢肺炎疫苗可施打，休閒組及競賽組未滿12歲孩童跑友禁止參賽，後續將會將完賽禮寄送至原登記宅配地址。
〔記者吳正庭／金門報導〕2022金門馬拉松週六、日（15、16日）就要登場，金門縣政府今晚（12日）緊急宣布，有鑑於武漢肺炎（新型冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，再次加強防疫措施，禁止12歲（2010年1月17日以後出生者）以下跑者參賽，後續會將完賽禮直接寄送到原登記宅配地址。
金門縣長楊鎮浯說，未滿12歲者在台灣還沒有疫苗可打，為保護孩童安全，休閒組及競賽組未滿12歲孩童禁止參賽。
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初步清查，遭「禁足」的未滿12歲參賽者中，16日競賽組有9人，15日休閒組約有1100人，主辦位將循報名系統通知報名跑者。
縣府說，今天確診的本土疫情有4例，境外移入92例；中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中指出，社區傳染疫情形有些收斂的狀況，國內仍保持2級警戒。
楊鎮浯下午再度召開緊急會議討論金門馬拉松防疫措施，會中決議：
1.因未滿12歲者在台灣沒有武漢肺炎疫苗可施打，休閒組及競賽組未滿12歲孩童跑友禁止參賽，後續將會將完賽禮寄送至原登記宅配地址。
2.現場入口增加2座清消門，加強清消工作。
3.休閒組採12梯次分程出發分流活動。
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