確診武肺缺席大考 大學將改外加名額書審資料招生

大學招聯會今公布今年考生若確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）後的入學補救措施，好降低考生衝擊與壓力。（圖翻攝自大學招聯會官網）

2022/01/12 17:04

〔記者吳柏軒／台北報導〕今年受到武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情衝擊，若大學入學考試的考生確診，依規定無法應試，恐無成績入學；大學招生委員會聯合會今公布補救措施，不論繁星推薦、個人申請或分發入學等，都採外加名額招生，考生則需另補自傳、高中3年成績、讀書計畫等書審資料，供各志願科系審查。

大學招聯會表示，111學年學測將在21日到23日舉行，為了顧及考生權益，宣布延續去年確診考生的補救原則，若考生感染武漢肺炎且確定無法參加學測、分科測驗等，將透過招生管道補救，囊括繁星推薦、個人申請與分發入學。

請繼續往下閱讀...

招聯會執行秘書王文俊表示，適用補救措施考生，必須是已經報名111學年大學入學測驗含學科能力測驗、分科測驗、術科考試等，且武肺病毒尚未解除隔離無法應考，或考試期間確診無法全程參與者。

招聯會提醒，111學年補救原則採外加名額方式錄取，但涉及政府人力管控之醫學系、牙醫系、中醫系、師資培育生公費系組及部分自費系組，不列入確診考生可申請、分發之校系。

其中，確診缺考生要參加繁星推薦，需「在校學業成績全校排名百分比」達到志願校系標準，並提交自傳、讀書計畫及高中3年在校成績，經所屬高中依推薦原則推薦，由招聯會轉送志願校系審查，補救措施的放榜時間則延後與繁星推薦第8類學群相同，一經錄取無論放棄與否，如同時有申請入學補救措施之志願校系不予分發；若經錄取未放棄，不得參加分發入學（含分發入學補救措施）。

確診缺考生若要參加個人申請入學，則比照一般生填6個志願，並依照申請入學招生簡章校系分則規定，繳交備審資料給招聯會，並須參加志願校系之第二階段指定項目甄試，惟屆時若仍尚未痊癒或尚未解除隔離者，則無須參加面試、筆試或實作等實體甄試。若參與申請入學補救方案獲錄取未放棄，不得參加分發入學（含分發入學補救措施）。

而確診缺考生若是要參加7、8月的分科測驗及分發入學，分發入學管道的補救，則是檢附自傳、讀書計畫及高中3年在校成績單等備審資料及志願序表，提交招聯會轉送所申請的校系審查，最多填6個志願，按獲錄取校系及志願序分發。

另外，分科測驗才缺考的確診學生，如果有參加今年的學測、分科測驗或術科考試，成績則由大考中心提供給學生選填志願的校系參考。

招聯會提醒，今年大學繁星推薦入學（或繁星推薦補救）已經獲錄取並放棄，則可以申請分發原繁星錄取校系，以及今年以申請入學（或申請入學補救）管道獲「校系正取」或獲「校系備取且經分發」後放棄的考生，可以選擇1個校系分發。

招聯會說，上述相關決議已由應變小組定案，後續將經常委會確認後，報教育部與疫情指揮中心核定後實施。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法