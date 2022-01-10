2022金門馬拉松續辦 可望再見「地表最剽悍領跑者」

2022金門馬拉松將續辦，曾由兩棲蛙人弟兄領航帶隊的場面，可望重現江湖。（資料照，記者吳正庭攝）

2022/01/10 19:49

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府今天宣布，2022金門馬拉松將如期在1月15五日、16日登場，但周邊包括啦啦隊活動將取消；令人期待的是，兩棲蛙人弟兄「紅短褲」可望重現江湖。

金門縣副縣長李增財率縣衛生局長李錫鑫、縣府教育處代處長黃雅芬、觀光處副處長許績鑫，針對是否續辦2022金門馬拉松，在參考中央流行疫情指揮中心有關疫情匯報及各方有關武漢肺炎（新型冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情反應後，於縣府發表談話指出，除非在近日內宣布疫情警戒提升至第3級，金門馬將繼續辦理。

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李增財說，金門縣第1劑疫苗涵蓋率達82.3%，第2劑疫苗覆蓋率75.6%，目前疫情已朝高傳染力、低重症率，逐漸流感化趨向，因此決議續辦2022金門馬拉松；衛生局長李錫鑫仍呼籲，被匡列為居家隔離者及自主健康管理者不可參加賽事。

縣府指出，1月15日縣立體育場田徑場出發的休閒組注意事項：

（1）選手包括領取紀念品時均全程配戴口罩。

（2）跑友依號碼布號碼分流出發，出發時間拉長。（每梯1000人，隔10分鐘出發）。

1月16日金湖體育館前出發的競賽組注意事項：

（1）選手於起跑前、抵達終點後應配戴口罩（預定起跑200公尺後或抵達金湖國中前才可脫下口罩）。

（2）現場宣導攤位、武器陳展、嘉年華表演、賽後瑜珈收操、各鄉鎮啦啦隊均取消。

（3）風味餐外帶，不可於現場食用。

（4）加強入場消毒工作。

李增財說，選手如身體不適出現發燒、咳嗽、喉嚨痛等不適症狀者，不可至賽事現場。

以往曾清一色著「紅短褲」出場，沿路持國旗、唱軍歌，而有「地表最剽悍領跑者」之稱的兩棲蛙人弟兄，此次也可能重出江湖，到場共襄盛舉。

金門縣副縣長李增財（右二）率縣衛生局長李錫鑫（右一）、縣府教育處代處長黃雅芬（左二）、觀光處副處長許績鑫（左一），宣布續辦2022金門馬拉松。（記者吳正庭攝）

金門縣政府規畫1月15日休閒組賽事分流出發表。（金門縣政府提供）

金門縣政府規畫的1月16日競賽組賽事分流出發表。（金門縣政府）

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