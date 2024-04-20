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火辣人妻和「網公」開房大戰多回合！丈夫驚見重鹹對話怒告

陳姓男子在網路遊戲上認識年輕貌美的人妻小美（化名），被控約出小美多次開房過夜。基隆地院以陳男侵害小美丈夫配偶權，應賠償10萬元，可上訴。（情境照）

陳姓男子在網路遊戲上認識年輕貌美的人妻小美（化名），被控約出小美多次開房過夜。基隆地院以陳男侵害小美丈夫配偶權，應賠償10萬元，可上訴。（情境照）

2024/04/20 07:16

〔記者林嘉東／基隆報導〕陳姓男子在網路遊戲上認識年輕貌美的人妻小美（化名），2人在遊戲中以老公、老婆互稱，並肩作戰，還約出來開房「大戰」數回；不料，2人在臉書的對話紀錄「幫妳按胸部」、「胸部很大，多少罩杯」、「MC走了，沒有MC比較方便」，意外被小美丈夫發現2人多次開房過夜，憤而提告。基隆地院認定，陳男邀小美多次開房行為，已侵害人夫配偶權益，判陳男應賠償10萬元，可上訴。

據悉，小美長相甜美、熱愛玩網路遊戲，8年前與丈夫結婚，婚後她仍沉迷於遊戲世界，2年前在網路遊戲中結識陳男，2人在網路遊戲中以老公、老婆相稱，經常在網路遊戲中並肩作戰。

去年，小美的丈夫發現小美在臉書與陳男的親密對話：「脫光塗油按摩」、「胸部很大，多少罩杯」、「幫妳按胸部」、「還好妳MC走了，沒有MC比較方便」，才得知小美經常背著他與陳男到台東住宿、泡湯、台北MTV過夜、甚至在基隆旅館開房，發生多次性關係，氣得對陳男提告求償20萬元精神慰撫金。

基隆地院審理時，陳男未到庭解釋，為何與小美多次開房，有沒有發生性關係；法官依陳男與小美在網路遊戲、與臉書中的對話，認為陳男邀小美開房過夜行為，故意以背於善良風俗方法，破壞小美丈夫的婚姻幸福，侵害小美丈夫的配偶權，情節重大，判陳男應賠償10萬元精神慰撫金。

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