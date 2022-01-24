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    春節舉家外出 南警受理幫民眾顧厝、過好年

    警方到外出民眾的住家巡簽。（南市警五分局提供）

    警方到外出民眾的住家巡簽。（南市警五分局提供）

    2022/01/24 18:43

    〔記者王俊忠／台南報導〕今年重要節日安全維護工作，從1月24日晚間10點起至2月7日深夜12點止，台南市警五分局為讓民眾安心外出旅遊或返鄉團聚歡慶春節，推出「協助民眾（含外僑）舉家外出住居安全維護工作」，提供外出民眾貼心維安服務，籲請有需要的民眾多加利用。

    南市警局表示，這項協助民眾（含外僑）舉家外出住居安全維護工作，南市各警分局都有在做，同時列入新年春節安全維護重點工作，民眾如有需要都可向各轄區警分局申請服務。

    南市警五分局長洪頂力提醒民眾出外旅遊之前，應確實檢查家中門窗是否上鎖、請鄰居或警勤區員警協助多加查看；若住家內有貴重物品，宜存放到保險箱或隱密處等，如有需要可至附近的派出所或撥打110電話，申請「民眾（含外僑）舉家外出安全維護」服務。

    外出民眾可向警方提供外出起訖時間，並留下申請人及緊急聯絡人電話等相關資料，員警將在住宅周遭選擇適當處所設置臨時巡邏箱，並將該處納入巡邏路線，結合義警、民防及社區巡守隊等民力，加強巡邏任務、共同維護社區治安。

    警方為因應逐漸升溫的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）

    疫情，提醒民眾為守護自己及家人的健康，應配合中央流行疫情指揮中心的相關防疫措施，避免到人潮聚集的旅遊景點，且要勤洗手、戴好口罩及保持安全社交距離，以謹慎防疫的心態，安心歡度春節假期。

    警方到外出民眾的住家巡簽。（南市警五分局提供）

    警方到外出民眾的住家巡簽。（南市警五分局提供）

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