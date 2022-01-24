猥褻同居人國小孫女胸部及下體 男被判3年6月

基隆地院近日審結，認定王男觸犯對未滿14歲女子強制猥褻罪，判處3年6月徒刑。（記者吳昇儒攝）

2022/01/24 13:13

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名王姓男子平日領國民年金度日，並與同居女友及其未滿14歲的孫女小惠（化名）同住，前年5月中旬，趁著小惠到房內索討戶外教學費用時，強行撫摸她的下體及胸部，嚇得小惠向祖母求救才脫困。基隆地院近日審結，認定王男觸犯對未滿14歲女子強制猥褻罪，判處3年6月徒刑。

據悉，案發後，王男給了小惠1千元，當作零用錢；而小惠在生活輔導課時向老師才說出這一段經歷，引起校方關注，通報警方處理。

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王男向法官表示，平時不常給小惠零用錢，因為自己也是領國民年金過活的人，有時連買煙的錢都不夠，且女友有交代不要一直給其孫女錢，若要給都要經過女友同意；但自己但絕對不會猥褻小惠，因為她就像是自己的孫女，有時會等自己吃飯，還會抱抱自己。

王男還說，案發當晚小蕙說要出去跟同學玩，開口要兩千，但自己身上沒有那麼多錢，後來就給她1千元，不知道怎麼會被說有猥褻情形。

法官調查後認為，被害少女於檢方偵查時證述，到王男房間要錢時，對方一直摸她的胸部及尿尿的地方，掙扎無效後，大喊「阿嬤」才脫困。

法官認為，少女的說詞一致，且情節大致相符，並無明顯矛盾或其他重大瑕疵，認定出自親身經歷，才能描述遭猥褻過程；雖目前就讀國小六年級，思慮縱未成熟，也知道事關重大，若非所述為真，不會無故指控王男強制猥褻，故採信被害少女說法，依法判處王男有期徒刑3年6月，全案仍可上訴。

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