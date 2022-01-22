自稱「通靈教授」驅嬰靈 神棍上下其手猥褻妙齡女

毋姓男子自稱通靈教授，在土地公廟點香菸施法驅嬰靈，伺機猥褻小芳得逞。示意圖，圖非當事人。（資料照）

2022/01/22 12:06

〔記者張瑞楨／台中報導〕有詐欺紀錄的台中市毋姓男子，去年2月假冒會通靈的醫學教授，向25歲年輕女子小芳誆稱，家人曾墮胎，導致小芳嬰靈纏身，他可以驅逐嬰靈，還能增強小芳與男友情感，雙方在土地公廟旁作法事時，毋男點香菸在小芳身上瞎比畫，趁機伸鹹豬手猥褻，再索討4800元法事費用，法院審理時，他坦承犯行，台中地方法院依強制猥褻罪判刑10月，詐欺取財罪則判刑5月，這部分可易科罰金。

判決書指出，擔任粗工的毋男，曾犯下妨害性自主與詐欺罪，前年底易科罰金執行完畢，去年2月21日中午，他於中市見年輕女子小芳（化名）獨自1人，遂謊稱自己是中國醫藥大學的陳姓教授，小芳的家人在年輕時曾墮胎，他見到嬰靈跟著小芳，小芳因此厄運連連，工作不順利，他可以幫忙改運與驅走嬰靈，還能作法讓小芳與男友情感更美好。

請繼續往下閱讀...

小芳信以為真，與毋男步行到中市一座土地公廟旁（福德祠），毋男點燃香菸，在小芳身上瞎比畫，伺機伸手摸小芳胸部得逞，又向小芳索求趕走嬰靈的法事費用3600元，增進男友情感的費用1200元，如果不給錢，嬰靈會被放回去，繼續纏住小芳，小芳遂給4800元紅包給毋男，但毋男拿了錢卻迅速轉身離去，此一舉動，讓小芳深感怪異而報警。

檢方偵辦時，毋男辯稱說，他驅魔（嬰靈）時，可能不慎碰到小芳胸部，並非故意為之，不過，台中地院審理時，他坦承犯行，法官認為他假冒中醫師兼教授身分，佯稱其懂命理玄學，利用小芳對民俗宗教或玄學的敬畏心理，假藉小芳身上有嬰靈而強制猥褻得逞，再以消災解厄為由，另向小芳詐財2600元，依強制猥褻部分判刑10月，詐欺取財罪則判刑5月，可易科罰金，全案可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法