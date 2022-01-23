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    母子淪詐騙車手提領大筆款項被逮 警續追上游抓到車手頭

    警方當場將林男母子二人帶回偵訊。（記者吳昇儒翻攝）

    警方當場將林男母子二人帶回偵訊。（記者吳昇儒翻攝）

    2022/01/23 13:34

    〔記者吳昇儒／新北報導〕新北市金山警分局萬里分駐所21日下午接獲郵局通報指出，有一名林姓婦人與兒子共同到郵局要提領大筆現金，感覺有異。員警到場後，詢問兩人提錢原因，母子倆卻閃爍其詞，且眼神頻頻向外看去。員警機警盤查接應的孫男，並起出毒品及贓款，循線追到林家，逮捕指揮行動的李、張車手頭，將5人移送法辦，並持續追查上游。

    萬里分駐所接獲郵局通報後，立刻派員前往現場，發現60多歲林姓婦人帶著兒子提領16萬元後，還想提領其他款項，但當中近2百萬元是從警示帳戶內匯出，懷疑母子二人均為車手，且兩人無法交代該筆款項來源，且頻頻想外查看接應的孫男，便將3人帶回偵訊，並在孫男車內找到毒品海洛因、安非他命及存摺、提款卡及行動電話。

    追查得知，尚有兩名共犯藏匿在林家，向檢察官聲請拘票後，前往現場逮人，將負責指揮的李、張車手頭等二人帶回偵辦。

    警方初步清查，該詐騙集團詐騙所得金額約為368萬元，將持續向上溯源，追查本案是否存在其他共犯；警詢後，將林姓母子等５人依涉犯詐欺等罪嫌，移送基隆地檢署偵辦。

    金山警分局長詹志文表示，本案是金融機構與警政單位共同的努力，以及到場員警機警識破林嫌母子之可疑行徑，並即時攔查孫姓男子，才能揪出隱身在幕後指揮的張李兩名共犯，呼籲民眾勿貪圖不法利益，上當受騙。

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    警方查扣多支手機、存摺、提款卡及贓款。（記者吳昇儒翻攝）

    警方查扣多支手機、存摺、提款卡及贓款。（記者吳昇儒翻攝）

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