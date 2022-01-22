浩鼎案公訴檢察官職務評定逆轉勝訴 士檢：將上訴以正視聽

士林地檢署（資料照）認為北高行判決有違誤，檢察官執行職務本應恪遵法令、盡忠職守，士檢將待收到判決後，提出上訴謀求救濟，以正視聽。（資料照）

2022/01/22 20:21

〔記者張文川／台北報導〕士林地檢署檢察官林在培，2018年因「浩鼎案」蒞庭表現不佳，2019年1月被「士檢檢察官職務評定審議會」評定為「未達良好」，他提行政訴訟，要求撤銷處分，台北高等行政法院昨天判林在培勝訴，撤銷原處分；對此，士檢回應認為北高行判決有違誤，檢察官執行職務本應恪遵法令、盡忠職守，士檢將待收到判決後，提出上訴謀求救濟，以正視聽。

北高行法院判決認為，士檢對林在培2018年度的職務評定，應以平時考評紀錄及全面評核結果為依據，但林在培同年5月至8月的平時考核，並非由他當時的直屬主任檢察官評核，而是由8月底剛到任的主任評核，北高行由此認定此期間的評核，是出於錯誤事實認定、或不完全資訊，所作成的瑕疵評核，是有違法瑕疵的判斷，判決撤銷復審決定和原處分。

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士檢目前尚未收判，但已主動上網查詢判決內容，研析後回應指出，士檢對於平時考核的主管權責、年度職務評定程序、實質審查依據，皆嚴格遵循法官法、「檢察官職務評定辦法」等法規與銓敘部函釋辦理，並經公務員保訓會復審決定書認同合法妥適，沒有程序瑕；北高行卻未採用士檢的提證與法令依據，反而直接認定應由前任直屬主任檢察官進行平時考核，從而認定考核程序有瑕疵而撤銷處分，判決有悖法令規定。

士檢指出，林在培在2018年5月至8月期間的直屬主任檢察官，就是當年度的職務評定委員，8月底業務交接時已充分將林在培的工作情形告知接手的主任檢察官，並於年終職務評定會議報告林的工作整體表現，以做為評定依據，評定過程沒有瑕疵。

士檢指出，北高行的判決理由中，關於林的失職行為為何不足以認定欠缺敬業精神，未置一詞，也有理由不完備的違法。士檢將待收受判決後，提起上訴以謀求救濟，以正視聽。

士檢強調，恪遵法令、盡忠職守是檢察官的本分，也是為維護檢察官榮譽和尊嚴所在，檢察官對承辦案件及其他職務上應處理的事務，都應妥速處理，不得無故延滯、推諉卸責，若違反職務上義務、怠於執行職務，也應嚴予匡正監督；職務評定是對檢察官工作表現的綜合評核，士檢一向秉持妥速處理、嚴格認真的態度審慎辦理，以落實內部職務監督。

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