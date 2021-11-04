女檢逼被告認罪、辱律師白目 懲戒結果8日出爐

檢評會認定新北地檢署檢察官顏汝羽有違失，函請職務法庭，建議給予最輕的申誡處分。（圖：取自東海大學法律學院網頁）

2021/11/04 19:45

〔記者吳政峰／台北報導〕新北地檢署檢察官顏汝羽，被檢察官評鑑委員會認定有不正訊問及辱律師「白目」等不當言行，成為首位直送職務法庭的司法官。據悉，雖然之後顏汝羽又在法庭上譏法官，但未被併案審理，故不得列入綜合評價，職務法庭只能針對檢評會所提的的違失進行懲戒，定8日宣判。

顏汝羽的懲戒案由職務法庭第四庭承審，合議庭組成為審判長吳景源、陪席法官林孟皇、受命法官王俊雄，預定8日下午3時宣判。

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雖然檢評會議決定網開一面，函送書上直指顏汝羽資歷尚淺，執行職務經驗不足，才會犯下違失，建議職務法庭給予最輕的「申誡」處分，惟合議庭基於審判獨立，不受函送機關拘束，仍須依照惟失事實以及適任與否評價，才能決定給予何種處分。

至於今年1月間，顏汝羽在法庭上遭到被告辱罵，質疑法官未積極處理，當庭譏法官「我會選在你的法庭上暈倒，因為我開這一庭真的很累，身心受到嚴重壓迫，每次看到你的開庭通知，我就很害怕」，而被新北地院認定脫序，函請新北地檢署處置一事，雖然已送到檢察官人事審議委員會，但因非檢評會函送的違失範圍，故職務法庭8日的宣判，不得把這項因素納入考量。

檢評會函送的議決書指出，顏汝羽罵一名竊盜案被告「謊話連篇」，涉不正訊問；偵辦一起過失傷害案件，試圖逼迫被告認罪及撤回覆議聲請；登入檢察官論壇，則有酸律師「白目」等文字。

檢評會綜合審酌後，認她不正訊問、未謹言慎行、有損律師名聲及檢察官職位尊嚴，函請職務法庭懲戒，成為「法官法」新制去年7月17日施行後，首件不經過監察院彈劾、直送職務法庭的司法官懲戒案。

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