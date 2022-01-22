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    去年度高風險網路賣場排名 「 誠品書店」居首

    刑事局統計110年全年度高風險賣場，前5名為誠品書店、東森購物、蝦皮購物、婕洛妮絲與金石堂。（刑事局提供）

    刑事局統計110年全年度高風險賣場，前5名為誠品書店、東森購物、蝦皮購物、婕洛妮絲與金石堂。（刑事局提供）

    2022/01/22 17:16

    〔記者邱俊福／台北報導〕刑事局經統計110年全年度高風險賣場排名，當中以「誠品書店」的940件居首，其次為「東森購物」868件、「蝦皮購物」500件、「婕洛妮絲」358件與「金石堂」324件，今特別提醒消費者慎防詐騙。

    刑事局表示，「解除分期付款」詐騙手法為歹徒駭入電商或電商委託的系統商資料庫，竊取消費者姓名、電話、消費資料及付款方式等個資，然後再以「工作人員操作錯誤，導致訂單變成多筆分期付款」名義，要求民眾前往操作ATM、網銀匯款或購買遊戲點數來解除設定。

    刑事局表示，對高風險賣場除每週發函通知針對被害件數逾5件的疑似個資外洩電商，並附上電子商務業者防制詐欺作為自評表、官方網頁明顯處加註反詐騙警語、網頁標明客服專線及客服時間、針對會員發送反詐騙提醒簡訊、延長客服時間至22時等相關作為範例、簡訊範例供參考，更要求賣場業者強化資安防護措施，並於網頁置放反詐騙宣導。

    此外，同時透過165各宣導管道（165全民防詐網、臉 書粉絲專頁及警政服務APP 定期公布高風險賣場，提醒消費者提高警覺，也將彙整受理案件情資，由專責單位循線追查可疑犯嫌。

    目前所公布的疑似個資外洩電商均依刑事局提供建議，實施相關反詐騙宣導，刑事局也將持續對該電商業者進行資安訪談，提供相關技術支援，同時要求業者加強消費者個人資料之保護。

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