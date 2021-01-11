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    去年全年詐騙高風險賣場 「MOMO」以383件居首

    刑事局公布109年民眾通報高風險賣場排名，MOMO以383件居首。（記者姚岳宏翻攝）

    刑事局公布109年民眾通報高風險賣場排名，MOMO以383件居首。（記者姚岳宏翻攝）

    2021/01/11 15:31

    〔記者姚岳宏／台北報導〕根據刑事警察局統計，去年1至12月受理解除分期付款案件，高風險賣場前5名以「MOMO」計383件居首，其次為「小三美日」計283件、「讀冊生活」計275件、「486團購網」計242件，最後為「HITO本舖」計208件；刑事局表示，未來仍將定期公布高風險賣場，提醒消費者提高警覺，慎防詐騙，同時也將彙整受理案件情資，由專責單位循線追查可疑犯嫌。

    警方分析，近年來「解除分期付款」均為被害案件數最高之詐騙手法，通常是歹徒駭入電商或電商委託之系統商資料庫，以竊取消費者姓名、電話、消費資料及付款方式等，再以「工作人員操作錯誤，導致訂單變成多筆分期付款」名義，要求民眾前往操作ATM、購買遊戲點數或網路匯款來解除設定。

    警方針對這些詐騙手法，除每週均針對被害件數逾5件之疑似個資外洩電商發函通知，並附上電子商務業者防制詐欺作為自評表、官方網頁明顯處加註反詐騙警語、網頁標明客服專線及客服時間、針對會員發送反詐騙提醒簡訊、延長客服時間至22時等相關作為範例、簡訊範例供參考。

    警方更要求賣場業者強化資安防護措施，並於網頁置放反詐騙宣導，並彙整電商業者因個資外洩仍需負損害賠償責任之判決，促請高風險電商落實資安防護。

    刑事局將持續對這些電商業者進行資安訪談，提供相關技術支援，並要求業者加強消費者個人資料保護，更提醒民眾上週開始，詐騙集團另假冒「天藍小舖」、「MYBRA」等電商進行解除分期付款詐騙，呼籲民眾如接獲來電顯示開頭帶「+」號、「+2」、「+886」等號碼，電話中如聽到關鍵字「解除分期付款設定」、「重複扣款」及「升級VIP」等關鍵字，請立即掛斷，並通報165反詐騙諮詢專線。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    刑事局也公布上周民眾通報高風險賣場排名。（記者姚岳宏翻攝）

    刑事局也公布上周民眾通報高風險賣場排名。（記者姚岳宏翻攝）

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