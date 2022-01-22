一樁街頭毆女事件 警揪出天道盟組織賣淫集團

天道盟太陽會37歲張姓嫌犯。（記者劉慶侯翻攝）

2022/01/22 10:33

〔記者劉慶侯／台北報導〕根據1名越南籍女子在街頭遭人毆打，台北市刑警大隊偵一隊經溯源追查，破獲由天道盟太陽會的37歲張姓男子，在桃園經營的地下應召站，警方循線逮獲張嫌及5名共犯，救出4名遭拐賣來台賣淫的越南籍女子，均依法移送偵辦。

警方表示，2021年8月，有名越南籍女遭人性侵得逞後，趁隙脫逃至北市中山區躲藏，但仍被對方尋獲，當街發生拉扯，路人見狀報警，由中山分局警員到場將雙方帶回，偵訊中，警方獲悉越南籍女子疑被游姓男子性侵，通報婦幼隊居中協助辦理。

請繼續往下閱讀...

警方調查，游男幕後為天道盟太陽會的張姓角頭，對方平時在桃園一帶從事賣淫生意，集團是透過37歲的游男越籍妻子仲介，安排越南籍女子以各種名義來台後，再苛扣對方護照強逼賣淫。每次性交易金額從2千元至3千7百元不等。

不過，張嫌等人每次僅給賣淫的越女1千元至1千6百元的皮肉錢，張嫌並在桃園的大樓內，以每個月2萬5千元的價格承租套房，將4名賣淫女子藏放其中，在網路招攬客人上門選妃。

警方表禦，張嫌為加強控制旗下女郎，還找來29歲的姊姊以及30歲的黃男，專門替旗下4名遭囚禁的越南籍女子送物資，並透過34歲的何姓外送員，每天凌晨前往套房收取一日所得。

北市刑大偵一隊根據蒐報，先逮捕收錢的何姓外送員，查扣何男收取的每日所得約6萬元，又陸續逮捕在台的張姓主嫌等5人。

警方調查，張嫌集團從2020年開始營運，不法獲利達1千8百萬元，訊後組織犯罪條例、人口販運以及妨害風化等罪嫌送辦。

張嫌集團在網路上打廣告攬客。（記者劉慶侯翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法